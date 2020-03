"Avanti un altro", le parole di Christian Monaco: "Le persone ci ringraziano per i sorrisi che regaliamo"

Sono arrivate le dichiarazioni di uno dei volti più amati e apprezzati della trasmissione “Avanti un altro”, presentata da Paolo Bonolis. Si tratta di Christian Monaco che ha avuto modo di porre l’accento anche sul difficile momento dovuto al Covid-19 che ha avuto delle ripercussioni, con la sospensione dei maggiori programmi di intrattenimento.

D’altronde ha sottolineato il rischio che la stagione televisiva non possa essere considerata tale per alcune trasmissioni di successo, facendo l’esempio di “Reazione a catena” che, ogni anno, va in onda nel periodo estivo. Queste sono le dichiarazioni di Monaco in merito a questo periodo che vede tutto fermo, come è giusto che sia per quanto accaduto: “Le produzioni sono ferme per l’ottanta per cento, va avanti solo l’informazione”.

L’importanza di regalare un po’ di leggerezza

Allo stesso tempo, però, il famoso autore ha voluto far notare che, in un momento come questo, ci dovrebbe essere la necessità di regalare dei minuti di leggerezza. Christian Monaco non ha nascosto che si tratta di un periodo di crisi anche per la televisione, come confermano queste dichiarazioni che non lasciano alcun dubbio: “Ho parlato con diversi colleghi, sono bloccate le grandi produzioni di primavera e seriamente in discussione quelle estive”.

Inoltre il volto di Avanti un altro ha voluto precisare che le puntate andate in onda sono state registrate prima del Dpcm. Queste sono le parole di Monaco: “Le puntate, realizzate tra ottobre e febbraio, sono tutte disponibili, ma Mediaset ha deciso di riproporre le repliche tenendo in cassaforte gli episodi inediti in vista di tempi migliori”.

Ha continuato dicendo che sono delle scelte aziendali e ha ricordato che le persone guardano il programma per avere un’ora di divertimento. Lo conferma la risposta del pubblico: “Le persone ci ringraziano per i sorrisi che stiamo regalando”.