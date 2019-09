"Avanti un Altro!", la nuova bonas è Sara Croce: scopriamo qualcosa su di lei

A partire dal mese di dicembre inizia la nuova edizione di “Avanti un Altro!“, il game show di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis insieme alla sua spalla storica Luca Laurenti. Come si può immaginare, insieme alla trasmissione ritorneranno tutti i personaggi che compongono il minimondo.

Ma mai come quest’anno dovrebbero esserci dei cambiamenti molto importanti, iniziando proprio dal cast composto dal minimondo. Infatti, secondo il settimanale “Spy” diretto da Massimo Borgnis, nella prossima edizione del programma Laura Cremaschi dovrebbe essere sostituita da Sara Croce.

La biografia di Sara Croce

La ragazza non è nuova nelle trasmissioni condotte da Paolo Bonolis. Sara ha infatti fatto parte di due puntate del programma “Ciao Darwin” come madre natura, ringraziando pubblicamente la trasmissione per questo opportunità ricevuta: “Non ho vinto un premio per la letteratura o per la fisica, ma sicuramente ho vinto qualcosa che mi porterò dietro per molto tempo come l’accettazione di me stessa e la consapevolezza del mio corpo”.

Oltre al suo lavoro da modella, sfilando per importanti marchi come Elisabetta Franchi o Guess, ha esordito nel mondo dello spettacolo partecipando e vincendo a “Miss Miluna Lombardia“. Con questo trionfo, riesce a conquistarsi un posto a “Miss Italia 2017”, si classifica in quarta posizione e si porta a casa la fascia “Miss Tricologica“, oltre a una performance divertente con Cristian De Sica, pubblicata anche su YouTube.

Negli ultimi mesi ha fatto parlare molto anche per una possibile relazione con il dj Andrea Damante. Il settimanale “Chi“, diretto da Alfonso Signorini, avrebbe beccato questa coppia durante la loro vacanza in Versilia. La rivista ha fatto sapere che l’ex fidanzato di Giulia De Lellis era preso da questa relazione, ma purtroppo il flirt è durato solamente una manciata di settimane.