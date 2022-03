Nella puntata di ieri sera di “Avanti un altro!“, il game show in onda su Canale 5, Paolo Bonolis si è preso delle critiche piuttosto pesanti sui social network con la complicità di un ragazzo ucraino presente nel parterre: “Come dite in Ucraina ‘ricordati che devi morire?'”.

Il caso comunque viene immediatamente smontato, siccome in onda stanno andando le puntate di circa due anni fa, quando il conflitto tra la Russia e l’Ucraina non era ancora scoppiato a questi livelli. Nonostante questo Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis con un tweet si dissociano da questa gag, affermando che c’è stato solamente un problema al montaggio, come tra l’altro spiegato anche da Marco Salvati rispondendo a un utente su Twitter.

Le scuse di Mediaset per la gaffe ad “Avanti un altro!”

Nel giro di poche ore, oltre alle parole del conduttore, sono arrivate anche le scuse della rete con un lungo comunicato: “Mediaset si scusa con i telespettatori e con Paolo Bonolis per un brutto errore avvenuto stasera nel programma di Canale 5 ‘Avanti un altro!'”.

“A causa della messa in onda di una puntata registrata più di due anni fa è stata trasmessa una frase rivolta a un concorrente ucraino che voleva essere scherzosa ma che ascoltata in queste ore, in un clima totalmente diverso, è apparsa imbarazzante e fuori luogo“ per poi concludere: “Mediaset si scusa: abbiamo sbagliato e ne siamo mortificati. Errori del genere non devono avvenire“.

Si tratta di un errore innocente, seppur evitabile a causa dei tempi che corrono, ma Mediaset sin da subito si è mostrato solidale nei confronti dell’Ucraina. Mediafriends, al fianco della Caritas Italiana, ha lanciato nelle scorse settimane una campagna di raccolta fondi per sostenere le popolazioni colpite dalla guerra e per consentire a bambini e famiglie di gestire lo stress causato dalla guerra e dalla condizione di profughi.