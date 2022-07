Avanti un altro, è morto "Il Gladiatore" Emanuele Vaccarini: aveva 44 anni

Ascolta questo articolo

Lutto nel programma “Avanti un altro!“, condotto da Paolo Bonolis: nella giornata dell’8 luglio è scomparso all’età di 44 anni Emanuele Vaccarini, conosciuto dai fan del quiz game per aver interpretato il personaggio de “Il Gladiatore“, probabilmente tra i più amati presenti nel salottino di Canale 5.

Fino a questo momento sui motivi della sua scomparsa si sta mantenendo un certo riserbo, dal momento che non si sanno i motivi della sua morte. Emanuele però, proprio nei giorni scorsi, ha annunciato sui social di star lottando contro un problema fisico non ben specificato.

La storia di Emanuele Vaccarini

Classe ’77, Emanuele Vaccarini è nato il 18 luglio a Roma. Il suo amore per lo sport, come riporta il sito “Popcorn TV“, sboccia da piccolo e nel corso degli anni, anche grazie al suo fisico, viene spesso scelto per essere la comparsa dei film di guerra o di azione, affermando come per ogni ruolo ci sia sempre un gran lavoro dietro.

Oltre a dedicarsi alla televisione e al cinema, Emanuele ha lavorato anche nelle Ferrovie, non abbandonando mai la sua passione per la palestra. Negli anni “Il Gladiatore” si è dedicato anche alle arti marziali, al body building, al pugilato e ancora alla scherma medievale, giapponese e vichinga. Nell’ultimo periodo è stato istruttore di MMA (Arti marziali miste) ed è stato insegnante presso il “Krav Lab“, un sistema di combattimento e difesa personale messo a punto insieme a Maurilio Giaffreda.

Nelle ultime ore viene ricordato da molti personaggio di “Avanti un altro!”, tra cui Francesco Nozzolino e Franco Pistoni, che nel programma è conosciuto per interpetare lo “Iettatore”: “Gigante Buono, Amico di lunghe giornate a chiacchierare del suo amore per i cani, della sua Vita, di sua Madre, della sua paura dei ragni, della strana febbre che ebbe da piccolo e che, da magrolino che era, lo trasformò in un gigante, del suo boa e dei suoi piranha”.