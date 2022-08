"Avanti un altro!", due ex concorrenti del GF Vip nel cast

Ascolta questo articolo

La prossima edizione di “Avanti un altro!“, il game show di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis e dall’amico Luca Laurenti, vedrà alcuni cambiamenti nel suo cast. Forse anche grazie a Sonia Bruganelli, da settembre nel programma ci saranno due volti che provengono dalla sesta edizione del “Grande Fratello Vip“.

Il primo nome, come rivelato dal sito “Gossip e Tv”, è quello di Sophie Codegoni. Tra l’altro questa indiscrezione viene confermata anche dalla diretta interessata, ove in una intervista rilasciata al settimanale “Chi Magazine” ammette di essere molto felice per questa opportunità sul piccolo schermo.

“Sarò la nuova Bonas di ‘Avanti un altro” afferma Sophie per poi aggiungere: “Io ho fatto il provino con l’intenzione di chi, dopo un reality, deve ripartire da zero. Mi sono presentata al casting e ho incrociato le dita. Lavorare con Sonia Bruganelli e con il suo team e in studio con il grande Paolo Bonolis per me è motivo di orgoglio immenso”.

Il primo ad aver saputo di questa possibilità è stato Alessandro Basciano, il fidanzato di Sophie: “In primis l’ho detto ad Ale. Mi ha portato per mano dentro questo nuovo viaggio, occupandosi di me. Poi la sera, dopo l’aperitivo e dopo aver avuto la conferma da Sonia, ho chiamato mia madre al telefono e lei per poco non piangeva. È una fan di Bonolis da sempre”.

Le registrazioni dovrebbero iniziare verso la metà del mese di settembre, e proprio in quel periodo che Canale 5 dovrebbe trasmettere le prime puntate. Intanto, poiché la trasmissione viene fatta negli studi di Roma, per Sophie questa possibilità può avvicinarla ad Alessandro, poiché l’ex vippone abita proprio nella capitale.

Intanto, come rivelato sempre dal settimanale “Chi” nella rubrica “Chicche di gossip“, nel cast di “Avanti un altro!” ci sarà anche Giucas Casella. Non si tratta comunque di una sorpresa, dal momento che durante il “Grande Fratello Vip” Sonia ha espresso sempre belle parole per l’illusionista.