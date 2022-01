"Avanti un altro", concorrente bagna la sedia per l’emozione: la reazione di Bonolis

Che dire di Avanti Un Altro, lo show capitanato da Paolo Bonolis e Luca Laurenti è forse uno dei quiz show a sfondo comico più divertente della Mediaset. Durante lo show può accadere di tutto, grazie anche alla simpatia e alla capacità di far divertire di Paolo e Luca. Numerose le gag ed altrettanto numerosi sono i concorrenti bizzarri.

A questo giro entra in studio una donna, Eleonora, da tutti chiamata Sara Freccia Freccia. La donna racconta di aver sin da piccola studiato al conservatorio, infatti nella sua vita scrive brani musicali. La concorrente racconta anche di essere una persona abbastanza emotiva. A questo punto inizia il gioco.

Avanti Un Altro: la concorrente bagna la sedia

Inizialmente Eleonora riesce a rispondere egregiamente a tutte le domande poste dal pradrone di casa, aggiungendo anche di aver sempre avuto il desiderio di voler toccare il fondoschiena di Luca, anche come simbolo di buona fortuna: “Sono molto attratta dal fondoschiena di Luca Laurenti e mi piacerebbe dargli uno schiaffettino“.

Come non accontentare una donna? Laurenti infatti non fa attendere Eleonora ed accontenta la sua richiesta. Il momento di Eleonora però non dura molto, dato che non riesce a rispondere alle domande successive e viene dunque eliminata e viene accompagnata fuori da Luca, in braccio; qui inizia l’evento particolare.

Durante l’ingresso del concorrente successivo, quest’ultimo, nel prendere posto, si accorge che la sedia risulta completamente bagnata. Inizialmente il concorrente fa fatica a capire come sia possibile ciò, visto che la donna, almeno in apparenza, non aveva con se dell’acqua. A quel punto mette al corrente Paolo della cosa: “Paolo forse si è emozionata troppo la signora“.

Bonolis si avvicina alla sedie a scorge anche lui che in effetti la sedia era bagnata, tanto da esclamare: “Porca miseria“; poco dopo l’intervento dell’inserviente ripristina l’equilibrio in studio. L’ipotesi di alcuni telespettatori è che la signora, a causa della forte emozione, abbia fatto pipì, ma ovviamente è difficile dirlo.