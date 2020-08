Avanti un Altro, Caroline Donzella potrebbe essere la nuova Bonas del programma

Sebbene “Avanti un altro”, uno dei programmi di punta di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis con il collaborato e fidato amico Luca Laurenti non sia ancora iniziato, ma la nuova stagione riparte nell’anno 2021, stanno già fervendo i preparativi per le prossime puntate. Il programma, a partire dalla prossima stagione, prevede alcuni cambiamenti, a cominciare dalla Bonas che dovrebbe essere sostituita.

In base ad alcune indiscrezioni, al posto di Sara Croce, attuale Bonas del preserale di Canale 5, a partire dalla prossima stagione dovrebbe esserci una nuova ragazza, ovvero Caroline Donzella. Secondo il settimanale “Oggi”, andrebbe a sostituire Sara Croce, ex Madre Natura del programma Ciao Darwin e che ha fatto il suo debutto nell’ultima edizione del programma.

Il settimanale “Oggi” scrive il seguente post al riguardo. Si tratta di una ragazza completamente diversa dalla precedente, proprio come la descrive la nota rivista: “Se state pensando alla solita showgirl tutta curve e silicone siete fuori strada: si tratta invece dell’elegante e agile Caroline Donzella, che non mancherà di incantare i telespettatori con la sua vaga aria da attrice francese”.

Per chi ancora non la conoscesse, Caroline Donzella è una modella classe 1997, nata a Genova, ma trasferita a Monaco quando aveva 16 anni per il suo lavoro. Sui social ha tantissimi followers che apprezzano la sua eleganza e bellezza molto raffinata, oltre ovviamente al fisico statuario. Oltre a fare la modella, studia per poter lavorare nell’ambito della comunicazione commerciale ed è fidanzatissima con Leo, di professione web designer. Sul suo profilo social sono diverse le foto che li ritraggono insieme innamorati.

Una ragazza diversa dalle precedenti e in grado di bucare lo schermo. I vertici Mediaset la tenevano d’occhio già da un po’ di tempo, ma l’emergenza sanitaria ha ovviamente ritardato il tutto. Non è l’unica novità, perché anche Francesca Brambilla, ovvero la Bona Sorte, è pronta a lasciare il suo ruolo. Il suo collega, ovvero Franco Pistoni, lo Iettatore, le ha dedicato parole molto dolci su Instagram: “Non posso nascondere che mi rattrista e che mi mancherà pur, ovviamente, augurando un buon lavoro a chi la sostituirà, ed un enorme e gigantesco grazie a Francesca per essere stata capace di scalfire i miei muri caratteriali”.