Aurora Ramazzotti sarà l’inviata speciale del programma di Adriana Volpe

Sta per iniziare una nuova avventura lavorativa per l’ex partecipante del “Grande Fratello Vip”, Adriana Volpe. La presentatrice si appresta a presentare il nuovo format in onda su Tv8, insieme ad Alessio Viola, noto giornalista di Sky tg 24, dal titolo “Ogni Mattina“. Il programma prenderà il via il giorno 29 giugno e verrà trasmesso nella fascia oraria che va dalle 10 alle 14, dal lunedì al venerdì.

Un progetto in cui la Volpe crede molto, reputandolo quasi una forma di riscatto, dopo gli screzi nati nel mondo della Rai. Un format del tutto nuovo dove si potrà parlare di tutto, di attualità ma anche di argomenti più leggeri come l’intrattenimento e lo spettacolo. Ad arricchire la rosa dei personaggi, pare che il programma avrà come inviati speciali due figure molto note nel mondo dello spettacolo, la figlia di Michelle Hunkiker ed Eros Ramazzotti, ovvero Aurora Ramazzotti, e Flora Canto, attrice e compagna di Enrico Brignano.

Una vera occasione per la Ramazzotti, che da tempo non appariva sul piccolo schermo, precisamente dal 2018, con il programma presentato da sua madre Michelle “Vuoi scommettere?”. In questi anni, tuttavia, la Ramazzotti si è data molto da fare nelle vesti di speaker radiofonica.

Allo stesso tempo, però, sta studiando in un’Accademia dello spettacolo, allo scopo di affinare le sue doti di presentatrice, così da realizzare il sogno di diventare una conduttrice affermata. Il ruolo di Flora e Aurora sarà quello di inviate, che gireranno l’Italia intera, da nord a sud, per raccontare storie legate a personaggi famosi. A rivelare la novità è stato Gabriele Parpiglia su “Giornalettissimo“.

La Volpe si dichiara entusiasta di questo nuovo progetto, un sogno che si avvera dopo tanto tempo: “Era quello che ho sempre sognato, poter condurre un daytime dove sono la padrona di casa. Torno alla mia amatissima diretta, ci saranno tante finestre informative di Sky, una corazzata incredibile“.