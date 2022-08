Attrice di "Beverly Hills 90210" in coma per una meningite: "Pregate per lei"

Ascolta questo articolo

La famiglia di un’attrice di “Beverly Hills 90210” ha chiesto al pubblico di pregare per lei, mentre lotta per la vita da un letto di ospedale a causa di una meningite che l’ha colpita. A fare il triste annuncio la sorella di Denise Dowse, Tracy, che ha pubblicato sulla pagina Instagram ufficiale dell’attrice la notizia.

Denise è stata ricoverata, e si trova attualmente in coma, per colpa di una forma virulenta di meningite. “Come molti di voi hanno visto, i miei post sono stati positivi ed ottimisti, sto cercando di mantenere alto il morale e supportare coloro che ne hanno bisogno“, ha scritto Tracey, aggiungendo che solitamente è una persona riservata, quindi questo tipo di appello pubblico è molto difficile per lei.

“Chiedo sostegno e preghiere per me, mia sorella e la mia unica parente stretta Denise. Attualmente è ricoverata in ospedale in coma, causato da una forma virulenta di meningite. I suoi medici non sanno quando uscirà dal coma perché non è stato farmacologico“. Tracy ha aggiunto che la sorella è un’attrice e regista vitale, che dovrebbe ancora avere molti anni davanti a sé.

Tra i commenti al post, quello dell’attore di “Beverly Hills 90210” Ian Ziering che ha scritto: “Invio preghiere e speranze che ci siano giorni migliori in futuro“. Nel teen show più famoso dei primi anno ’90, la Dowse ha interpretato l’amata vice preside del Liceo di West Beverly Hills, Mrs. Yvonne Teasley, ruolo che ha vestito per ben 24 episodi in sette stagioni nel telefilm.

Recentemente ha interpretato la dottoressa Rhonda Pine nella comedy della HBO “Insecure” dal 2017-2020. A livello cinematografico, ha preso parte nel biopic su Ray Charles “Ray” del 2004, oltre a prendere parte a film come “Requiem for a Dream” e “Pleasantville“. L’attrice aveva da poco finito di dirigere “Remember Me: The Mahalia Jackson Story”, con Keith David, Corbin Bleu, Vanessa Williams e Columbus Short.