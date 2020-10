Ascolti TV: "Tale e Quale Show" vince, ma il "Grande Fratello Vip" recupera terreno

Cosa ne pensa l’autore

Emanuele Novizio - Non è ancora arrivato il momento di vincere la prima serata per il "Grande Fratello Vip", ma Alfonso Signorini può ritenersi felice per gli ascolti registrati dal suo reality show. Rispetto a una settimana fa recupera molto terreno, e continuando di questo passo può togliersi delle altre soddisfazioni in futuro.