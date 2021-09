Ascolti Tv: Tale e Quale parte col botto, flop e crollo degli ascolti per il Grande Fratello Vip

Grande partenza per la prima serata di Rai 1, Carlo Conti con il suo Tale e Quale Show ha stupito tutti, tenendo incollati allo schermo quasi 4 milioni di spettatori.

Il talent quest’anno sembra proprio essere partito col piede giusto, conquistando il 22,50% di Share, migliorando nettamente il risultato ottenuto nella prima puntata dello scorso anno, in cui si era registrato uno share del 18,90% con circa 3,5 milioni di spettatori totali.

Ma sicuramente il merito per questo ottimo risultato va per la maggior parte al grande cast scelto quest’anno dal conduttore, dai concorrenti in gara ai nuovi giudici, che nel corso della puntata hanno creato momenti emozionanti e sicuramente molto goliardici, tenendo il pubblico attaccato allo schermo fino alla fine della trasmissione.

Iconiche le esibizioni dei Gemelli Guidonia nei panni del trio che quest’estate ci ha fatto scatenare con “Mille“, Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti, protagonista di una gag con protagonisti il suo imitatore e Cristiano Malgioglio, che l’ha scambiata per l’originale, e l’esibizione di Dennis Fantina nei panni di Eros Ramazzotti.

Ma quest’anno il cast conta anche nomi già noti alla Tv come Stefania Orlando e Pierpaolo Pretelli, concorrenti apprezzatissimi della scorsa edizione del Grande Fratello Vip, che si sono guadagnati un gran bel seguito anche al di fuori della Casa.

Grande Fratello Vip che invece delude

Il reality condotto da Alfonso Signorini ieri sera non ha per nulla convinto il pubblico, che ha fatto crollare gli ascolti rispetto alla prima puntata, registrando appena 2 milioni di spettatori con uno share del 14,70%.

Quest’anno a non convincere oltre alla conduzione criticata di Alfonso Signorini sarebbe anche il cast, con personaggi troppo simili rispetto allo scorso anno, con il rischio che si vada a ricreare una “brutta copia” del format già proposto l’anno scorso. Quest’anno Mediaset sembra non aver iniziato con il piede giusto.