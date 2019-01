Ascolti tv, secondo flop per "La Dottoressa Giò" che perde nettamente contro "Che tempo che fa"

Per il momento la fiction di Canale 5 de “La dottoressa Giò” non sta convincendo il pubblico. I primi malumori sono nati durante la prima puntata, in onda il 13 gennaio. Infatti, il programma di “Mediaset” in quel caso ha registrato solamente 3.000.000 milioni di telespettatori perdendo contro Rai 1 che trasmetteva la partita di Coppa Italia tra Napoli e Sassuolo.

Per questa seconda puntata ci si aspettava un qualcosa in più dalla fiction, ma invece i risultati calano ancora di più. La delusione sembra esserci, poiché Barbara D’Urso, nel suo ultimo post su Instagram, si dichiara felice per i risultati registrati da “Domenica Live” e menziona a malapena la sua serie: “Anche ieri Domenica Live è stato il programma più visto della sua fascia!! Picchi superiori ai tre milioni di spettatori e al 18% di share!! E grazie anche a tutti quelli che ieri sera hanno visto la Dottoressa Giò”

Ecco i numeri

La presenza di Eleonora D’Urso, la sorella della conduttrice e protagonista della serie Barbara D’Urso, non ha portato i risultati sperati. La fiction ha registrato solamente 2.485.000 spettatori e il 10.9% di share, mezzo milione e circa 1% in meno rispetto alla prima puntata.

L’avversario non era dei più facili, poiché ha dovuto sfidare una trasmissione già rodata come “Che tempo che fa”, il talk show in onda su Rai 1 e condotto da Fazio Fazio. Il programma ha ottenuto il 14,8% di share con 3.701.000 spettatori, superando quindi la fiction di 1.300.000 milioni di telespettatori

Al terzo posto si è classificato Italia 1 con “Le Iene“, che ha registrato 2.047.000 milioni di telespettatori e l’11.4% di share. Al quarto posto si classifica “Le Ragazze” su Rai 3 (1.383.000 milioni di spettatori e uno share del 6.4%), al quinto “La Porta Rossa” su Rai 2 (1.288.000 milioni di spettatori e il 4% di share) ed infine il film di Rete 4, “The Town”, registra 835.000 mila spettatori.