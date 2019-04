Ascolti Tv, migliora il "Grande Fratello" ma perde contro "Il Commissario Montalbano"

La scommessa di Barbara D’Urso per il momento sembra vincente, con gli ascolti che danno ragione al “Grande Fratello Nip“. I meriti del successo vanno dati anche alla puntata molto movimentata di ieri, in cui abbiano potuto assistere agli scontri come quello capitato tra Guendalina Canessa e Cristian Imparato.

Rai 1 ha trasmesso “Il Commissario Montalbano“, la serie televisiva italiana con protagonista il commissario di Vigàta. L’azienda di Viale Mazzini in realtà vnce anche la prima serata del 29 aprile, ma non con un risultato così ampio come in molti si sarebbero aspettati.

Gli ascolti tv del 29 aprile

Il “Grande Fratello Nip” ha registrato 3.201.000 spettatori pari al 19.3% di share, con la versione “night”, durato nove minuti, che totalizza 1.224.000 e il 24.8% punti di share. I risultati sono migliori rispetto alla scorsa settimana, poiché totalizzò 2.873 milioni di spettatori con lo share del 17.1%.

“Il Commissario Montalbano“, con l’episodio “L’Odore della Notte“, il romanzo di Andrea Camilleri pubblicato nel 2001, ha conquistato 5.644.000 spettatori pari al 24.2% di share. Questi restano comunque dei numeri straordinari, poiché si tratta dell’ennesima replica. Su Rai 2 invece va in onda “Made In Sud“, che interessa 1.784.000 milioni di spettatori con lo share dell’8.4% di share. Su “Italia 1″Su Italia 1 “Star Wars – L’Impero Colpisce Ancora” intrattiene 983.000 mila telespettatori e il 4.3% di share.

Come sempre, Barbara D’Urso ha voluto commentare gli ascolti di questa prima puntata, mostrando tutta la sua felicità per il successo di ieri: “Buongiorno!!! Ieri il Grande Fratello è volato al 19,3% di share con picchi di oltre il 30% di share e di 4 milioni e mezzo di spettatori in prima serata!!! Un risultato pazzesco contro il colosso dei colossi Montalbano!!!! GRAZIEEEEEEEEE!!!”.