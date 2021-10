Ieri sera, lunedì 18 ottobre 2021, sono stati davvero tanti i film e i programmi in prima serata, trasmessi sui canali Rai e Mediaset. Vediamo i dati di ascolto per la serata di ieri.

Alfonso Signorini, ad esempio, stamattina deve essersi svegliato giù di morale perchè il Grande Fratello Vip ha raccolto 2.967.000 spettatori, pari al 19% di share, rispetto ai 4.450.000 spettatori, con il 21,1% di share de “I bastardi di Pizzofalcone-Sangue”, la fiction andata in onda su Rai 1.

Ascolti tv altre reti

Su Italia 1 il film Colombiana ha raccolto davanti al video 1.298.000 spettatori (6% di share), su Rete 4 Quarta Repubblica ottiene 840.000 spettatori con il 4,9% di share, mentre su Rai 3, il programma Presa diretta-Il sassolino nella scarpa è stato seguito da 1.295.000 spettatori, pari a uno share del 5,7%. Su Tv8 Venom 2018 ha visto la presenza di 512.000 spettatori, con uno share del 2,3% , mentre su La7, TgLa7 Speciale Elezioni registra 676.000 spettatori con il 3,1% di share. Sul Nove Little Big Italy-Amsterdam registra 360.000 spettatori con il 2% di share.

Ascolti tv day time

Nel preserale L’eredità su Rai1 al 22,05%, mentre Caduta libera su Canale5 al 19,4%. In access prime time Guess my Age su Tv8 all’1,4% e 329 mila, poi Cortesie per gli ospiti su Real Time all’1,86% e 441 mila e Deal with it su Nove all’1,8% e 436 mila.

Non cambiano gli equilibri degli ascolti tv delle reti generaliste del lunedì sera. Vince ancora una volta I bastardi di Pizzofalcone su Rai1, la fiction con Alessandro Gassmann che si aggiudica la medaglia d’oro, mentre il reality show di Alfonso Signorini, il celebre Grande Fratello Vip, deve accontentarsi di una medaglia d’argento. Medaglia di bronzo per il film Colombiana, andato in onda su Italia 1.