Ascolti tv, Live – Non è la D’Urso: l’intervista ad Eliana Michelazzo vince la prima serata

Era molto attesa l’intervista di Eliana Michelazzo a “Live – Non è la D’Urso“, il talk show di prima serata trasmesso da Canale 5. La vicenda di Pamela Prati e del “fantasma” Marco Caltagirone è ormai diventato protagonista di ogni trasmissione e settimanale di cronaca rosa.

In questa circostanza, Eliana Michelazzo ha confermato della non esistenza di Marco Caltagirone, annunciando di aver denunciato Pamela Perricciolo per il caso Simone Coppi. Infatti, anche l’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne“, ha vissuto una relazione di dieci anni con un uomo mai visto, e dietro a questo account misterioso ci sarebbe proprio l’agente di Pamela Prati.

Gli ascolti del 22 maggio

Partendo dalle trasmissione di “Viale Mazzini”, Rai 1 con “Duisburg – Linea di sangue“, il film TV del 2019 diretto da Enzo Monteleone, è stato visto da 3.680.000 spettatori con uno share del 16.6% di share. Rai 2 con il film “Shall We Dance?” tocca i 1.42 milioni e 6.2% di share. Infine Rai 3 con “Chi l’ha visto?” ottiene ben 1.783 milioni con uno share del 8.7%.

Arrivando alle trasmissione “Mediaset”, “Live – Non è la D’Urso” in onda su Canale 5 ha ottenuto, seppure è finito prima a causa di uno speciale su “Matrix”, 3.916.000 spettatori pari al 18% di share. Rete 4 con “Freedom” registra 1 milione di spettatori con il 5% di share, mentre Italia 1 grazie a “Lethal Weapon” eguaglia 1.047 milioni di telespettatori e 5,2% di share

Come spesso capita, Barbara D’Urso sul suo profilo Instagram non nasconde il suo entusiasmo per gli ascolti registrati dalla sua trasmissione: “Boom!!! Ieri sera Live ha vinto la serata con una media superiore al 18% di share e oltre 3 milioni 900 mila spettatori, picchi del 24% di share e di 4 milioni 400 mila spettatori!!! Finendo alle 23,34 per lasciare spazio a Matrix!! Incredibile!!!! GRAZIEEEEEEE!!”.