Ascolti Tv, "L’Isola dei Famosi" perde contro "Che Dio ci aiuti"

Nella giornata del 24 gennaio 2019 è iniziato “L‘Isola dei Famosi“, il reality show di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi. La prima puntata ha soddisfatto il pubblico da casa, grazie a un’ottima conduzione della padrona di casa, che si è fatta sentire sin da subito con Kaspar Capparoni, e per i concorrenti che hanno creato subito le prime dinamiche.

Resta il fatto che il reality show non ha brillato in campo Auditel. Con tutta probabilità la trasmissione sta pagando ancora il flop dell’anno scorso, ma non è da escludere che, nelle prossime settimane, possa aumentare anche con lo share e avvicinarsi sempre di più a Rai 1.

Gli ascolti

La serie televisiva italiana trasmessa su Rai 1 “Che Dio ci aiuti“, arrivata alla quinta edizione, nella giornata del 24 gennaio ha registrato 5.575.000 milioni di spettatori e lo share 21,40% il primo episodio. Il secondo invece è leggermente sceso, poiché ha totalizzato 4.848.000 spettatori e lo share del 22.64%.

La prima puntata de “L’Isola dei Famosi” raccoglie invece solamente 3.062.000 telespettatori e uno share che si ferma attorno al 18,3%. È una delle peggiori partenze di sempre per questo reality show, visto che un anno fa ottenne 4.565.000 spettatori e il 25,46% di share, perdendo quindi 1.500.000 e mezzo di spettatori e più del 7% allo share.

In realtà, oltre a Rai 1, il reality show ha dovuto scontrarsi con programmi molto importanti. In onda su Rai 2 c’era “Freddie – Morgan racconta i Queen“, dove ha totalizzato 1.580.000 milioni di spettatori e lo share 6,81%. Mentre su Sky Uno hanno trasmesso i due nuovi episodi di MasterChef, che sono stati visti in media da 1 milione 4 mila spettatori. L’episodio 3 è stato seguito da 1.137.451 spettatori medi con una share del 3,4%, aumentando i risultati della settimana scorsa.