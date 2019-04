Ascolti tv: il Grande Fratello vince contro un ottimo "The Voice"

Cosa ne pensa l’autore

Emanuele Novizio - Risultati in leggero miglioramento per il Grande Fratello, e la serata per il reality show non era del tutto semplice. Infatti su Rai 2 è andato in onda la prima puntata di "The Voice", che ha comunque registrato degli ottimi numeri. Staremo a vedere ora cosa capiterà nelle prossime settimane.