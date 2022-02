Ascolti TV, il "GF Vip" scende sotto la soglia dei 3 milioni di spettatori e viene doppiato da "Doc – Nelle tue mani"

La giornata di giovedì ha segnato una sfida in ambito Auditel piuttosto interessante tra Rai 1 con “Doc – Nelle tue mani“, la serie con protagonisti Luca Argentero e Matilde Gioli, e Canale 5 con la quarantaduesima diretta del reality show “Grande Fratello Vip“, anticipato straordinariamente di 24 ore.

Se sulla carta può sembrare una sfida piuttosto equilibrata, negli ascolti invece i dati parlano chiaro e fanno vincere nettamente Rai 1. Le vicende ispirate al dottor Pierdante Piccioni ottengono ben 6.561.000 telespettatori e uno share del 28.7%, mentre il “GF Vip” si ferma a 2.990.000 telespettatori con il 19.18% di share.

Guardando invece i numeri delle altre trasmissioni, su Rai 2 va in onda la commedia “Stai lontana da me” che ottiene 766 mila spettatori e uno share del 3.1%, mentre su Rai 3 Paolo Conte con “Via da me” è stato seguito da 817.000 telespettatori, registrando il 3.41% di share. Buoni risultati invece per Italia 1 che, grazie a “Harry Potter e il principe mezzosangue“, è il terzo programma più seguito con i suoi 1.234.000 telespettatori e uno share dello share 5.97%. Rete 4 con “Diritto e rovescio” si ferma a 839.000 telespettatori e uno share del 4.65%.

Gli ascolti del GF Vip

La concorrenza del “GF Vip” si è fatta ancora più pesante anche a causa del match di Europa League tra Atalanta e Olympiakos, trasmesso in chiaro su TV8, ove registra 889.000 telespettatori registrando lo share del 3.6%. Sempre Sky con “MasterChef Italia” arriva al 2.8% di share e 693.000 mila spettatori.

Nonostante questo, gli autori e la rete non possono essere felici del risultato ottenuto da Alfonso Signorini durante la diretta. Difatti era dal 17 dicembre 2021 che gli ascolti del “Grande Fratello Vip” su Canale 5 non scendevano al di sotto dei 3 milioni e inferiore al 20% di share.