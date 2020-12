Ascolti TV: il GF Vip perde nuovamente contro The Voice Senior e un ex concorrente lancia una frecciatina al programma

Cosa ne pensa l’autore

Emanuele Novizio - Il problema del Grande Fratello Vip non è l'allungare fino a febbraio, ma la difficoltà di creare nuove dinamiche. Andare in onda due volte a settimana non aiuta, poiché per il momento l'unica situazione di cui si parla è della Gregoraci con Pretelli. E l'invito fatto da Signorini per "scannarsi" in realtà non sembrava così ironico come in molti volevano far credere.