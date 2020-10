Ascolti TV, flop Barbara D’Urso: perde sia con "Domenica In" che con "L’Allieva"

Continua il periodo “no” per Barbara D’Urso, dal momento che nella giornata di domenica perde sia il daytime pomeridiano che la prima serata. Il flop clamoroso però viene registrato da “Live – Non è la D’Urso“, che non riesce neanche a superare i 2 milioni di telespettatori.

Iniziando però nel primo pomeriggio la Rai 1 con “Domenica In“, il rotocalco condotto da Mara Venier, arriva a 2.578.000 milioni di spettatori con uno share del 15.4% nella prima parte e di 2.239.000 e 14.7% di share nella seconda. Barbara D’Urso invece con “Domenica Live” registra solamente 1.766.000 spettatori con il 12.3% di spettatori, mentre la presentazione 1.668.000 e 12.2% di share e ultima sorpresa 1.500.000 e il 9.7% di share.

Gli ascolti della prima serata

Nella scorsa puntata di “Live – Non è la D’Urso” la conduttrice ha parlato soprattutto del “Grande Fratello Vip”, concentrandosi in particolar modo sul coming out di Gabriel Garko e sull’Ares Gate. Ma a quanto pare questi argomenti non sembrano aver convinto il pubblico, giacché gli ascolti registrati sono davvero molto bassi.

Infatti su Canale 5 il suo “Live” arriva solamente a 1.953.000 di telespettatori pari con uno share del 13.1%, mentre la presentazione, durata circa 40 minuti, tocca i 2.310.000 con uno share del 9.2%. Rai 1 invece, con la serie televisiva “L’allieva” con protagonisti Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale, ha conquistato 4.473.000 spettatori pari al 20.5% di share, riuscendo quindi a raddoppiare contro la diretta rivale.

Va detto però che non è mancata la concorrenza per il “Live – Non è la D’Urso”. Su Rai 1 infatti viene mandata in onda una nuova puntata di “Che tempo che fa” che raccoglie 2.378.000 telespettatori pari ad uno share del 9.7% di share, mentre su LA7 “Non è l’Arena” arriva a 1.309.000 telespettatori nella prima parte (5.3% di share) mentre la seconda 922.000 telespettatori (5.8% di share).