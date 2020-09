Ascolti tv domenica 27 settembre: "L’allieva 3" asfalta "Live – non è la D’Urso"

La nuova stagione televisiva, ha ormai preso il via a pieno ritmo e sia in casa Rai che Mediaset è ripartita la “guerra” a suon di ascolti. Le principali reti televisive, mandano in onda i loro fiori all’occhiello e la domenica sera vede su Canale 5, Barbara D’Urso e la sua “Live- non è la D’Urso”, sfidare su Rai 1 la fiction “L’allieva 3”, con Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi.

La fiction Rai, che è arrivata alla sua terza stagione, ha asfaltato la D’Urso vincendo la prima serata di domenica 27 settembre. La coppia composta da Guanciale e la Mastronardi, ha catalizzato l’attenzione di ben 4.334.000 di telespettatori, con uno share del 19.5%. Dopo il successo delle stagioni precedenti, la serie tratta dai romanzi best-seller di Alessia Gazzola, continua a vincere e convincere.

Chi invece è costretta a rincorrere è Barbara D’Urso, che con la sua “Live- non è la D’Urso”, nella serata del 27 settembre ha tenuto incollati davanti al piccolo schermo solo 1.973.000 di telespettatori, ottenendo il 12.6% di share. Vittoria netta e schiacciante per le vicende dei medici legali, Alice Allevi e Claudio Conforti.

Per quanto riguarda le altre reti di viale Mazzini, Fabio Fazio e la sua “Che tempo che fa” su Rai 3, ha interessato 2.280.000 di telespettatori con il 9.2% di share. La seconda parte della trasmissione, ha invece totalizzato la presenza di 1.246.000 di telespettatori con il 7.2% di share. Su La7, “Non è l’arena” di Massimo Giletti, diretto concorrente di Fazio, ha ottenuto 908.000 telespettatori e il 5% di share.

Sconfitta schiacciante per la D’Urso, che già domenica 20 settembre aveva perso contro Amadeus e la sua puntata speciale de “I soliti ignoti”. Chissà se per Barbarella è solo un momento no oppure si ritroverà a perdere tutte le sfide che nelle domeniche a venire, si ritroverà costretta a fare contro “L’allieva”. Dunque non resta che guardare i prossimi dati auditel.