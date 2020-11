Ascolti tv domenica 22 novembre: Barbara D’Urso perde ancora, "Vite in fuga" ha la meglio

Domenica 22 novembre è stata un’altra grande giornata all’insegna delle trasmissioni e fiction televisive. In particolar modo la serata, ha visto ancora una volta la contrapposizione tra Barbara D’Urso e il suo “Live – Non è la D’Urso” su Canale 5 e la consueta fiction Rai domenicale. Rai 1 ha proposto l’esordiente “Vite in fuga“, con Claudio Gioè e Anna Valle.

E proprio “Vite in fuga” ha battuto la D’Urso, tenendo incollati davanti al piccolo schermo ben 4.103.000 di telespettatori con il 16.8% di share. “Live – Non è la D’Urso” è invece stato visto da circa 2.124.000 di telespettatori con il 12.6% di share. Dunque, ancora una volta la fiction Rai proposta ha avuto la meglio su Barbarella, che non riesce a confermarsi leader negli ascolti serali, da un po’ di tempo ormai.

Spostandoci sulle reti Mediaset e Rai secondarie, osserviamo come su Rai 2 NCIS Los Angeles ha totalizzato 1.275.000 di telespettatori con il 4.4% di share e NCIS New Orleans 991.000 telespettatori e il 3.7% di share. Su Italia 1 invece Jurassic World ha catturato l’attenzione di 1.530.000 telespettatori con il 6.3% di share.

Su Rai 3 invece Che tempo che fa di Fabio Fazio, si è aggiudicato 2.779.000 di telespettatori e il 10.1% di share. Su La7 inoltre, Massimo Giletti e la sua Non è l’arena ha portato a casa, nello specifico, 1.593.000 di telespettatori con il 5.7% di share nella prima parte e 1.178.000 di telespettatori con il 7.6% di share nella seconda.

Dunque nulla di nuovo per la domenica sera televisiva. La nuova fiction Rai si è aggiudicata la vittoria a scapito della D’Urso. La serie tv che vede come protagonisti Claudio Gioè e Anna Valle è un thriller family che ha già appassionato il pubblico fin dalla prima puntata. La fiction sarà composta da sei prime serate e chissà se le successive puntate confermeranno il risultato ottenuto dalla prima.