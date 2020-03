Ascolti tv del 20 Marzo: vittoria assoluta per Maria De Filippi

Non c’è dubbio, a seguito della pandemia che ha investito il mondo intero, i palinsesti televisivi di ogni rete hanno subito una riprogrammazione senza precedenti. Molti programmi che sarebbero dovuti andare in onda, dove però la presenza del pubblico appariva un fattore fondamentale, sono stati inesorabilmente rinviati fino a nuovo ordine, o almeno fino a quando l’emergenza non sia rientrata del tutto.

Altri programma hanno resistito fino all’ultimo, nel tentativo di restare in onda, con l’unico scopo di creare informazione o concedere attimi di distrazione ai tanti telespettatori che in questo periodo vivono nella più completa preoccupazione. Tanti invece sono stati i programmi che, una volta esaurite le puntate registrate, hanno chiuso i battenti, cedendo il posto a film, o serie tv di vecchio stampo.

Nonostante questa sconfortante panoramica, c’è chi però continua la sua marcia verso il record di ascolti, come il caso di “Queen Mary”, ovvero Maria De Filippi, che riesce infatti a portare a casa un ottimo risultato con l’ultima puntata del suo talent Amici. Uno share che non ha nulla da invidiare ai risultati ottenibili in periodi preCoronavirus.

La presentatrice infatti, con la puntata del 20 Marzo, ha registrato il 19,4% di share, con 4.145.000 di spettatori che hanno seguito il suo show. Molto probabilmente tale risultato è stato ottenuto anche grazie al fatto che il programma rivale de “La Corrida” è stato sospeso e la De Filippi si è ritrovata automaticamente con la strada spianata.

Non erano infatti tante le proposte delle altre reti, con Rete 4, con il suo Quarto Grado ha registrato 1.492.000 spettatori e il 6.6% di share; mentre su Italia 1 il film Atomica Bionda ha registrato 1.572.000 di spettatori e il 5.5% di share. Più leggera appare la proposta di Raidue, con Good doctor che è stato visto da 2.364.000 di spettatori pari all’8.1% di share, mentre La7 con Propaganda Live ha avuto 1.391.000 di spettatori e il 6.2% di share.