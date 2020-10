Ascolti TV, crollo del Grande Fratello Vip. Arriva la frecciatina di Franceska Pepe: "Senza di me questo è il risultato"

Gli ultimi dati del “Grande Fratello Vip”, condotto da Alfonso Signorini insieme ad Antonella Elia e Pupo, stavano iniziando a far ben sperare per il futuro del reality show. Infatti, nonostante non siano mai riusciti a vincere contro la concorrenza, si sono avvicinati a pochi punti di share dal talent show “Tale e quale show” condotto da Carlo Conti su Rai 1.

Nella giornata del 9 ottobre però, leggendo i dati Auditel, il “GF Vip” ha raccolto dinanzi al piccolo schermo 2.754.000 milioni di telespettatori per un totale del 16.5 % di share. Si tratta di un calo molto preoccupante, dal momento che la scorsa diretta Alfonso Signorini è riuscito ad arrivare a 3.390.000 spettatori con uno share pari al 20.6%.

Il talent show condotto da Carlo Conti invece sta diventando sempre una certezza per l’azienda di Viale Mazzini giacché registra sempre degli ascolti costanti ma importanti. Ed anche l’ultima diretta si porta a casa 3.883.000 milioni di telespettatori per un totale del 18.9 % di share, affermandosi ancora una volta come la regina della prima serata del venerdì.

La frecciatina di Franceska Pepe

L’ex gieffina e modella Franceska Pepe, sul suo profilo di Instagram, ha condiviso un articolo ove si parla del crollo d’ascolti registrato dal “Grande Fratello Vip” commentando in maniera piccante: “Ma senza di me dove vanno???? Questo è il risultato!!”.

Le novità non finiscono qui poichè Franceska Pepe, come riporta il sito “Trendit“, annuncia di essere ospite nella prossima puntata del “Live – Non è la D’Urso” condotto da Barbara D’Urso in cui promette di svelare alcuni dettagli molto importanti sul “GF Vip”: “Ieri è stato vergognoso il fatto che si sia parlato per un sacco di tempo di argomenti che ormai sono triti e ritriti due p***e così ci stanno facendo con le loro favole e le loro cose invece di chiarire il fatto che tutta Italia si sta domandando sul televoto”.