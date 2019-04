Ascolti TV, "Ballando con le Stelle" vince contro "Amici"

La sfida più interessante in campo “Auditel” avviene nella giornata di sabato. Infatti vengono messe in onda nella stessa fascia di orario due trasmissioni molto amate come “Ballando con le stelle“, condotto da Milly Carlucci su Rai 1, e “Amici di Maria De Filippi” trasmesso su Canale 5.

Negli ultimi anni, abbiamo potuto assistere sempre a un dominio incontrastato da parte di Maria De Filippi. Infatti, il talent show di Canale 5 vinceva spesso a mani basse contro la concorrenza. Tuttavia, nell’ultimo periodo la differenza si è assottigliata, e nella sfida del 6 aprile abbiamo potuto un vero colpo di scena.

Gli ascolti di sabato

La trasmissione condotta da Milly Carlucci, “Ballando con le stelle” vince la prima serata toccando quasi i 4 milioni di telespettatori ( per l’esatezza 3 milioni 966 mila) e il 22.8% di share. Ottimo anche il successo di “Ballando con le stelle in pista“, iniziato alle ore 20 e 30, con il 20.5% di share e totalizzando 4 milioni 574 mila spettatori. La cosa più apprezzata da parte del pubblico sembra essere il cast scelto dalla conduttrice per questa edizione.

La seconda puntata del serale di “Amici” ha invece registrato 3.6 milioni di spettatori e il 19.9% di share. Sono dei risultati totalmente bassi rispetto alle aspettative che si erano create attorno alla trasmissione, con Maria De Filippi che ha tentato anche la carta di Ricky Martin per battere la concorrenza, ma per ora il cantante portoricano non porta i risultati che i vertici “Mediaset” speravano.

Il comunicato di Mediaset, pubblicato sulla pagina Instagram “Qui Mediaset“, esprime comunque un certo entusiasmo per i numeri registrati: “Una musica dolce suonava soltanto per te… Spettacolare #Amici18 visto da 3 milioni 665 mila telespettatori, share del 19.94% (che sale al 22.55% sul pubblico dei 15-64enni)”.