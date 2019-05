Ascolti TV, ascolti record per il Grande Fratello: supera il 20% di share

La puntata di ieri del Grande Fratello Nip, il reality show di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso, è stato ricco di contenuti. Una delle protagoniste di questa diretta è Francesca De André, che parla del presunto nuovo tradimento di Giorgio Tambellini. Ha destato molta curiosità anche il possibile ingresso di Eliana Michelazzo negli studi di “Cinecittà“.

Il reality show non vince la serata del 20 maggio, ma ha comunque registrato degli ascolti record. Infatti, i dati “Auditel” confermano che la trasmissione di Canale 5 ha battuto i risultati della prima serata, superando addirittura il 20% di share, contro una concorrenza molto importante.

Gli ascolti del 20 maggio

“Il Commissario Montalbano“, la serie televisiva italiana in onda su Rai 1, con l’episodio in replica “La Luna di Carta“, ha registrato 5.569.000 spettatori pari al 24.3% di share, vincendo la prima serata. Su Rai 2 è andato in onda “A sud di Made in Sud“, che è stato visto da 1.260.000 spettatori pari al 5.6% di share. Rai 3 “Report“, condotto da Sigfrido Ranucci, ha ottenuto 1.403.000 spettatori pari al 5.8%

Si classifica in “seconda posizione” il “Grande Fratello“, ma registra un nuovo record. Infatti, la settima puntata del reality show è stato visto da 3.404.000 di persone con uno share del 20,75%. Un netto miglioramento rispetto alla scorsa diretta, che registrò 3.142.000 milioni di spettatori con il 18,25% di share.

Su Rete 4 “Quarta Repubblica” totalizza 907.000 mila spettatori con il 4.9% di share, mentre su Italia 1 viene trasmesso “Rogue One: A Star Wars story” che ottiene 1.069.000 milioni di spettatori con il 5% di share.

Barbara D’Urso non nasconde un certo entusiasmo per questo risulato: “Boom per il Grande Fratello!!! 20,75% di share con picchi del 36% di share e di oltre 4 milioni 300 mila spettatori!!! Contro Montalbano!!!! GRAZIEEEEE #gf16 #auditel #boom #colcuore”.