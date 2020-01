Ascolti record per "Don Matteo 12": 7 milioni di telespettatori rendono trionfale il ritorno di Terence Hill su Rai 1

Il 9 gennaio 2020 è una data molto importante da ricordare, soprattutto per Terence Hill che ha segnato il suo ritorno nel piccolo schermo con una vittoria magnifica. La prima puntata della dodicesima stagione della fiction “Don Matteo” ha conquistato l’attenzione di 7 milioni di telespettatori, sbaragliando con il suo 30.6% di share qualsiasi concorrenza.

L’amata serie, prodotta dalla Lux Vide, continua ad essere la fiction italiana più seguita di sempre, condividendo il primato solo con l’intrigante “Montalbano”. Tale successo ha emozionato l’intero cast che è stato invaso dall’enorme affetto del pubblico di Rai 1 che ha magicamente reso trionfale il ritorno della serie.

L’attore Nino Frassica, che nella fiction interpreta lo storico ruolo del maresciallo Cecchini, ha con grande emozione commentato questo felice traguardo: “Continua a piacere perché siamo rimasti fedeli a tutto. Sì, qualche cambiamento in “Don Matteo” c’è stato, ma senza rivoluzioni. Indossiamo le divise più importanti: la tonaca e quella del carabiniere. Siamo rassicuranti. Quando finisce la puntata i telespettatori dicono: “Ma allora esiste gente per bene”. Dopo il tg chiudi la porta a chiave e non esci più. Dopo “Don Matteo” apri le porte di casa”.

Anche il direttore di Rai Fiction Eleonora Andreatta ha voluto ringraziare il vasto pubblico, sottolineando l’importanza di arrivare anche nel cuore dei più giovani che possono avere la possibilità di confrontarsi con tematiche sociali molto rilevanti: “Colpisce il dato complessivo e, nel dettaglio, impressiona il successo fra i ragazzi (32% fra gli 8 e i 14 anni) e le ragazze (35% fra gli 8/14 e 37% fra i 15/24)”.

In questa nuova stagione, molte sono state le sorprese e i colpi di scena che hanno rivoluzionato la trama di “Don Matteo”: nuove storie d’amore sono state programmate e nuovi attori sono stati chiamati per narrare inediti racconti. I primi episodi sono stati caratterizzati dalla presenta di Fabio Rovazzi, guest star della prima puntata, che ha trascinato con sé un grande gruppo di giovani: “Ho ricevuto talmente tanti complimenti che ringrazierò sempre chi mi ha coinvolto in questo incredibile ruolo. Sono anche molto contento che la puntata in cui ho esordito abbia ottenuto questi risultati”.

Prima della messa in onda dei nuovi episodi, circolava in rete una notizia poco entusiasmante sulla presunta interruzione della fiction che ha preoccupato molti telespettatori. Per fortuna Terence Hill, in una lunga e piacevole intervista, ha specificato la sua posizione a riguardo cosi da tranquillizzare i suoi fan.

Il protagonista ha confermato la sua intenzione di “continuare fino all’infinito” a mettere in scena questo suo grande ruolo televisivo che ha riservato per tutti tante soddisfazioni. Visti i risultati eccellenti, confermati anche dai dati dell’Auditel, si prospetta tanta longevità per “Don Matteo” che sicuramente ha ancora tanto da raccontare e da offrire.