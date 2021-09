Ascolti GF Vip: batosta per Signorini, trionfa Pizzofalcone

Terza puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip e terza sconfitta consecutiva. Gli ascolti tv di ieri, lunedì 20 settembre 2021, hanno fatto registrare 2.578.000 telespettatori, share del 17.5%, per il reality show condotto da Alfonso Signorini. Ad oggi il primo appuntamento della scorsa settimana rimane la più vista con il 20.70% e 2.860.000 spettatori.

Venerdì scorso, invece, GF Vip è precipitato al 14.70% e 2.001.000 spettatori. La terza puntata del reality aveva fatto meglio lo scorso anno segnando il 18.5% di share e 3.000.000 spettatori. Signorini è stato battuto dalla prima puntata della terza stagione de I Bastardi di Pizzofalcone. Su Rai1 a seguire la serie tv con Alessandro Gassmann protagonista nei panni di Giuseppe Lojacono sono stati 4.496.000 spettatori pari al 21.8% di share.

Le dinamiche e i racconti della diretta non hanno suscitato chissà quale interesse nel pubblico. Eppure le emozioni e i momenti di tensione non sono mancati. Aldo Montano ha rivisto il figlio Mario in un filmato e ha pianto ripercorrendo la sua carriera sportiva che gli ha regalato non poche soddisfazioni.

Signorini ha bacchettato Amedeo Goria per il suo avvicinamento ad Ainett Stephens. Il giornalista è stato richiamato per il suo comportamento condannato dai social nei confronti della donna, ma non ha preso particolarmente bene questo affronto. I protagonisti della prima ship della sesta edizione del GF Vip sono Manuel Bortuzzo e Lucrezia Hailé Selassié: i due hanno dichiarato che si trovano molto bene insieme.

Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge si sono scontrati in diretta. L’ex volto di Uomini e Donne lo ha accusato di essere uno stalker e di mettere in atto nei suoi confronti atteggiamenti soffocanti. Cosa dovranno inventarsi gli autori del reality in onda su Canale 5 per risollevare gli ascolti tv? Il programma sembra essere condannato a perdere contro la concorrenza ogni lunedì e venerdì. Vedremo cosa accadrà nelle prossime puntate.