Arte in Tv, la proposta di Sky per il ponte dell’immacolata

Ascolta questo articolo

Il Natale è ormai alle porte e tra Dicembre e gli inizi di Gennaio saranno tanti i giorni che si potranno dedicare non solo a pranzi e cene in famiglia o al tradizionale scambio di doni, ma anche a seguire un po’ di più i propri interessi, come ad esempio quello per l’arte.

Numerosi musei resteranno aperti e in alcuni casi proporranno anche sconti o eventi speciali. In tante città poi non mancheranno eventi in piazza, che spesso riserveranno uno spazio, anche se in molti casi non di primaria importanza, al mondo del bello e dell’arte in genere.

Interessante è poi anche il palinsesto televisivo. Molti durante le feste riscoprono il piacere di starsene spaparanzati sul divano a vedere la Tv e l’offerta televisiva di questo periodo non va sottovalutata. Le prove generali si potranno fare con il ponte dell’immacolata.

Dal Rinascimento alle ninfee di Monet: le proposte di Sky Arte

Quello proposto da Sky Arte per il ponte dell’immacolata è un bel viaggio alla scoperta di alcuni dei più suggestivi esempi di pittura en plein air.

Lunedì 5 dicembre si inizia alle 17:45 con le vibranti pennellate delle Ninfee di Monet. Si potrà ascoltare voci come quelle di Elisa Lasowski e di Claire Hélène Marron, giardiniera proprio della Fondazione Monet, inoltre a fare da sottofondo musicale si avranno le note di Remo Anzovino.

Il tutto per un percorso che permetterà di scoprire alcune delle più belle opere custodite in musei come il Marmottan, l’Orangerie e il Musée D’Orsay, tutto senza doversi alzare dal divano o dalla propria poltrona preferita.

L’intensa settimana di Sky Arte si concluderà venerdì 9 dicembre con una produzione di Sky Original, che dalle 12:50 porterà sul piccolo schermo degli appassionati, pagine poco note del nostro Rinascimento, come quelle delle presenze africane nell’arte di questo straordinario periodo storico che il mondo ci invidia.

Il telespettatore verrà coinvolto in un viaggio alla ricerca di storie e personaggi, spesso poco noti, ma davvero interessanti e utili a capire in un modo nuovo molte tematiche e dinamiche di un periodo unico e straordinario della nostra cultura occidentale.

L’arte può diventare una chiave di lettura davvero interessante e per certi versi unica per approfondire aspetti di rilievo della società rinascimentale, il documentario ideato e scritto da Francesca Priori cerca di farlo coinvolgendo un team internazionale, sotto la direzione di Cristian Di Mattia.