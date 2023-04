Arriva su Canale 5 "La Promessa", una nuova soap spagnola

Il connubio tra Canale 5 e le soap opera si è fatto sempre più inscindibile nel corso dell’ultimo decennio. Se prima le soap estere venivano utilizzate come riempitivo estivo dei palinsesti della rete ammiraglia del gruppo Mediaset, per poi essere spostate in altre reti minori in autunno, dopo il clamoroso successo del Il Segreto le soap hanno assunto un ruolo portante nel palinesto televisivo di Canale 5.

La scorsa estate due sono state le soap lanciate su canale 5: la spagnola Un Altro Domani e la sorpresa turca Terra Amara. Se la seconda ha conquistato pienamente il pubblico televisivo regalando alla rete ascolti decisamente più alti del previsto (pur non raggiungendo i livelli del Segreto) diverse sono state le sorti della proposta spagnola che ha viaggiato su ascolti decisamente mediocri.

Proprio in vista della fine di Un Altro Domani, prevista entro la fine dell’estate, Mediaset ha valutato diverse proposte estere, scelta ricaduta sulla proposta spagnola La Promessa, anche questa spagnola che però sta riscuotendo un discreto successo in terra patria.

Protagonista della storia è Jana, bella e giovane domestica che lavora presso la casa del ricco conte Luján in declino. La ragazza nasconde un carattere spietato alla ricerca di vendetta per l’omicidio di sua madre e di suo fratello. Ovviamente l’imprevisto è dietro l’angolo, il fatto di innamorarsi di Manuel, figlio del conte di Luján. La soap conta attualmente di una serie composta da 122 puntate, ma è già arrivato l’annuncio da parte della rete produttrice della messa in produzione di una seconda stagione.

Riuscirà La Promessa a riportare in auge il genere delle soap spagnole surclassando o quanto meno equirando il successo di Terra Amara? Lo scopriremo nei prossimi mesi quando la soap accompagnerà gli spettatori nei caldi pomeriggi estivi, cercando di conquistare un posto anche nel palinsesto autunnale di Canale 5.