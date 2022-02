Arriva San Valentino al Grande Fratello Vip, esplosione di baci

Sta per arrivare la festa di San Valentino, e per tutti gli inquilini della casa del Grande Fratello Vip è venuto il momento di mettersi alla prova. La produzione del GFVip ha infatti lanciato una simpatica sfida e i concorrenti non potranno tirarsi indietro. Il GFVip ha detto ai Vipponi di formare delle coppie e ciascuna è stata invita a mangiare nello stesso momento un bastoncino ricoperto di cioccolato.

I due componenti di ciascuna coppia hanno dovuto iniziare la sfida partendo da due parti opposte, fino a congiungersi con l’altro.Secondo quanto scritto nel comunicato del Grande Fratello, ogni coppia doveva allenarsi per poi fare la sfida vera e propria nel Confessionale. Sempre nel comunicato, è stato scritto che ciascuna coppia doveva impiegare il minor tempo possibile per mangiare dieci bastoncini al cioccolato.

Il tempo massimo da non superare era scritto nella busta che poi i concorrenti hanno aperto alla fine del gioco.La prima coppia che ha partecipato al gioco è quella composta da Davide e Katia, che si sono avvicinati a poco a poco, ma a prendere la sfida sul serio è stata la coppia composta da Delia Duran e Antonio Medugno.

Infatti, i due Vipponi hanno continuato a muovere le labbra l’uno verso l’altro sgranocchiando anche qualcosa che era già finito sotto gli occhi divertiti e incuriositi dei compagni. Le altre coppie erano composte da Lulù Selassiè e Giucas Casella, che sono riusciti a trovare il ritmo dopo qualche imbarazzo, Soleil e Gianluca Costantino che sono apparsi subito in sintonia, Nathaly Caldonazzo con Barù, anche loro imbarazzati, mentre Kabir Bedi e Miriana Trevisan dopo qualche risata riescono a coordinarsi.

Le quattro coppie migliori sono state quelle composte da Giucas e Lulù, Soleil e Gianluca, Delia e Alessandro e Barù e Nathaly. Dopo aver svolto la prova in confessionale, è stata aperta la busta contenente il tempo massimo da non superare, che doveva essere meno di 150 secondi. Le quattro coppie hanno vinto perché hanno impiegato 100 secondi e nei prossimi giorni avranno diritto a vedere un bel film.