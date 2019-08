Arriva il primo teaser di "The New Pope", la nuova serie di Sorrentino

Sul canale televisivo Sky Atlantic andranno in onda nel prossimo autunno i nuovi episodi della serie “The New Pope“, che vede all’interno del suo cast attori come Jude Law e John Malkovich. La serie tv è il sequel di “The Young Pope” ed è firmata nuovamente da Paolo Sorrentino, diventato ormai uno dei registi italiani più amati nel panorama sia nazionale che internazionale.

Qualche ora fa è uscito finalmente il primo teaser ufficiale della serie “The New Pope“. In esso, vengono mostrate alcune immagini della serie in anteprima. All’inizio del video ci sono due scenari contrapposti: si vede infatti sia una spiaggia affacciata su un mare cristallino che una stanza del Vaticano.

Nella prima scena, quella ambientata sulla spiaggia, si può vedere l’attore Jude Law (che nella serie veste i panni di Lenny Belardo) che cammina sulla sabbia indossando solamente uno slip bianco e circondato da splendide ragazze.

Nelle sale del Vaticano, invece, si vede John Malkovich, che nella serie interpreta papa Giovanni Paolo III, cioè colui che sostituirà Lenny Belardo sul trono papale. L’uomo appare preparato e bardato di tutto punto, pronto per la sua prima apparizione nelle vesti del nuovo papa, in netta contrapposizione con le immagini di Jude Law che appare praticamente quasi nudo.

Dalle prime immagini che stanno circolando in rete, si può già capire come questa nuova stagione della serie sia ricca di colpi di scena.

Sembra che la nuova stagione di “The New Pope” riprenderà dal punto in cui si è concluso “The Young Pope“, cioè dal momento in cui Belardo (Jude Law) è stato colpito da un malore. La serie tv “The Young Pope” infatti si era conclusa con il papa che finalmente si era deciso ad affrontare la sua prima apparizione pubblica e che però aveva accusato un malore di una portata piuttosto seria e si era accasciato sul balcone della Basilica di San Marco, a Venezia. Per questo motivo, viste le sue gravi condizioni di salute, il cardinale Voiello aveva aperto un nuovo conclave per poter eleggerre un nuovo pontefice che fosse in grado di sostituire Belardo.

Ora non ci resta che aspettare l’uscita della nuova stagione della serie per vedere cosa succederà e quali saranno le sorti del nostro tanto amato Lenny Belardo e del suo sostituto.