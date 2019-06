Arriva "Amici Vip", ma non verrà condotto da Maria De Filippi

La conduttrice Maria De Filippi, come rivela il blog di Davide Maggio, avrebbe proposto ai vertici Mediaset una versione vip di “Amici”, il talent show di Canale 5. Secondo le ultime indiscrezioni, l’idea non dispiacerebbe alla rete, ma questo significherebbe sacrificare la messa in onda di “Music Farm“.

Sul blog possiamo leggere: “Mediaset avrebbe infatti deciso di puntare su un brand consolidato come il talent di Maria De Filippi, piuttosto che togliere dalla naftalina un altro format come Music Farm, che avrebbe potuto essere trasmesso proprio in autunno con i suoi cantanti caduti nel dimenticatoio”.

Tuttavia, proprio come con “Temptation Island“, Maria De Filippi produrrà solamente la trasmissione ma non prenderà la sua conduzione: “Il programma prodotto da Fascino, tuttavia, non vedrà alla conduzione Maria De Filippi che, com’è noto, è sempre stata restìa nel ‘tenere a bada’ concorrenti già noti al pubblico”. Infatti, nell’ultimo periodo, sempre secondo Davide Maggio, ha rifiutato anche il “Grande Fratello Vip” e “L’Isola dei Famosi” con l’obbiettivo di tenersi alla lontana dalle persone più famose.

Davide Maggio spiega anche le prime regole di questa prima edizione di “Amici Vip“. L’idea è quella di seguire i passi dei primi anni del reality show, in cui i concorrenti dovevano essere bravi a far tutto. I concorrenti, poi, non dovranno essere celebri per la materia di studio. In questo senso, il sito fa l’esempio di Diana Del Bufalo, un talento nel canto che ad oggi si sta affermando in un campo totalmente diverso.

Proprio Diana Del Bufalo potrebbe essere il simbolo della prima edizione di “Amici Vip”. La ragazza, infatti, secondo il sito “Super Guida TV“, sarebbe pronta a diventare a tutti gli effetti una nuova conduttrice di Canale 5 grazie a questa nuova trasmissione, che andrà in onda in prima serata il prossimo autunno in casa Mediaset.