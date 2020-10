AresGate, Alberto Tarallo esce allo scoperto: Adua Del Vesco e Massimiliano Morra mai stati fidanzati

Da quando Adua Del Vesco e Massimiliano Morra hanno parlato di una presunta setta, il popolo del web e inizialmente anche la televisione, sono stati scossi. I due gieffini, hanno menzionato, all’interno della casa del “Grande Fratello Vip”, una setta che avrebbe coinvolto diversi personaggi del mondo dello spettacolo e che avrebbe rovinato la vita a molte persone.

Hanno parlato di una persona che hanno definito Lucifero e da quel momento la vicenda è diventata sempre più ingarbugliata. Il portale “Dagospia” ha individuato nell’Ares Film e nella figura del produttore Alberto Tarallo, l’artefice di tutto. In televisione è stato posto il veto e non si è più parlato della questione. Non solo, sono stati eliminati tutti i video che toccavano l’argomento.

Sul web però la storia è continuata e Alberto Tarallo è uscito allo scoperto e per la prima volta ha parlato in televisione. Ospite di Massimo Giletti a “Non è l’arena”, domenica 4 ottobre Tarallo ha chiarito la propria posizione in merito alla questione soprannominata AresGate. Il produttore ha ammesso che tra Massimiliano e Adua non vi è mai stata alcuna storia d’amore e che si è inventato tutto di sana pianta, solo per lanciare le loro carriere dato che entrambi facevano parte della sua scuderia.

Adua, per visibilità avrebbe finto prima di essere la fidanzata di Morra e poi di Gabriel Garko, il quale ha fatto coming out proprio pochi giorni fa. “La loro storia è completamente finta. Storia inventata a tavolino da me, da Enrico Lucherini e dal compianto Meyer“, ha dichiarato Tarallo. Non solo, a detta del produttore la storia della setta sarebbe stata inventata per rancore, dato che le loro carriere non sono poi decollate.

Dunque, la storia d’amore vissuta dai due gieffini sarebbe solo una montatura, a detta di Tarallo e in effetti qualche discrepanza sulla durata della relazione c’è. Se Massimo Giletti ha ospitato Tarallo su La7, Barbara D’Urso ha ospitato Enrico Lucherini, addetto stampa dell’Ares Film, a “Live – non è la D’Urso”. Lucherini ha confermato la versione dei fatti che Tarallo stava raccontando a Giletti, quasi in contemporanea.