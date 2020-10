Ares Gate, Maria De Filippi dice la sua sulla presunta setta: l’intervista di Selvaggia Lucarelli

Adua Del Vesco e Massimiliano Morra hanno aperto il vaso di Pandora della casa di produzione “Ares Film“, portando alla luce – sempre secondo le loro dichiarazioni che al momento non sono state del tutto confermate – un mondo sommerso fatto di sette sataniche, misteriose sparizioni e violenze psicologiche.

Un quadro davvero terrificante, se tutto quello che hanno dichiarato i due gieffini fosse la realtà dei fatti. Al momento, molti vip fuori dalla Casa hanno smentito con forza queste loro affermazioni, altri invece si sono schierati dalla loro parte facendo intendere che qualcosa di misterioso fosse davvero successo.

Ares Gate, le dichiarazioni di Maria De Filippi

A parlare ai microfoni di Radio Capital nella trasmissione “Le Mattine” è Maria De Filippi, intervistata Selvaggia Lucarelli. La moglie di Maurizio Costanzo ha rilasciato alcune dichiarazioni proprio in merito alla casa di produzione di Alberto Tarallo: “Al Grande Fratello Vip certe volte non hanno la consapevolezza di essere ripresi 24 ore su 24. Quello che a volte mi dispiace è che sembra che tutto il mondo dello spettacolo abbia sotto chissà che cosa, quando a volte non c’è sotto niente, mentre altre volte ci sono aspetti che appartengono a tutti gli ambiti lavorativi” ha sentenziato la De Filippi.

Insomma, sembra proprio non credere alle rivelazioni dei due gieffini, o per lo meno non reputa la situazione così grave come invece è stata descritta nella Casa più spiata d’Italia. La De Filippi riporta tutto, quindi, su un piano di normalità accostando addirittura la questione anche ad altri ambienti lavorativi.

Impossibile poi non chiedere un parere sulla fantomatica setta dietro questa vicenda: “Non credo alla setta sinceramente, non più di tanto“ questo il punto di vista di Maria De Filippi che, con la sua solita diplomazia, riesce a dare il suo punto di vista senza esporsi in maniera definitiva. Staremo a vedere se prossimamente altri vip e personaggi famosi decideranno di fare ulteriore chiarezza sulla questione.