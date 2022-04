Antonio Zequila: "Vorrei fare il ‘GF Vip" o il tronista a ‘Uomini e Donne"

L’avventura di Antonio Zequila nell’ultima edizione de “L’isola dei famosi” è durata davvero molto poco. Infatti l’attore viene eliminato alla primissima nomination e, durante una recente intervista rilasciata a “Pomeriggio Cinque”, rivela che la colpa ricade quasi esclusivamente su Floriana Secondi, la sua compagna di viaggio.

Messo alle spalle questa esperienza, per Er Mutanda si possono aprire nuove avventure. Come rivelato dal diretto interessato in un’altra nuova chiacchierata al sito di “Super Guida Tv“, Zequila dichiara di essere stato chiamato da Alfonso Signorini per poter partecipare alla sesta edizione del “GF Vip”, ma non esclude che questo invito possa estendersi anche per il mese di settembre.

Le parole di Antonio Zequila

“Sono stato chiamato da Alfonso Signorini a novembre. Sarei dovuto entrare nella casa del Grande Fratello Vip a dicembre“ afferma l’intervistato, affermando quindi di essere stato uno dei volti a essere chiamati dal direttore del settimanale “Chi Magazine” quando è stato ufficialmente annunciato lo slittamento della finale per marzo 2022.

L’ex naufrago sottolinea che sarebbe stato chiamato da Signorini per creare un po’ di scompiglio nella casa, ma alla fine sono stati preferiti Valeria Marini e Giacomo Urtis. Tuttavia non esclude nulla per il futuro: “Mi è dispiaciuto per aver perso questa occasione. Alfonso Signorini è un mio caro amico. Mi ha curato il cancro dell’anima che è la depressione. Avevo appena perso mio padre Giovanni e lui mi ha sostenuto. Magari entrerò nella casa nella prossima edizione che inizierà a settembre“.

Nel corso dell’intervista, oltre al possibile ruolo di concorrente nella casa più spiata d’Italia, Antonio Zequila ammette che farebbe volentieri il tronista a “Uomini e Donne“: “Mi piacerebbe partecipare. Colgo l’occasione per salutare Maria De Filippi. La conosco da tanti anni e la stimo come conduttrice. In questo momento sono single e quindi parteciperei volentieri al programma”.