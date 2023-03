Antonella Fiordelisi racconta la sua verità su GF Vip: dalla relazione con Edoardo alle preferenze per la vincitrice

Antonella Fiordelisi ha fatto una lunga intervista a Casa Chi in cui ha parlato apertamente della sua esperienza al Grande Fratello Vip e di come la sua vita sia cambiata dopo il reality.

In particolare, ha parlato della sua storia d’amore con Edoardo Donnamaria e delle sue preferenze per la vincitrice del programma.

La verità di Antonella Fiordelisi sulla richiesta di Nicole Murgia

Inoltre, ha chiarito la questione riguardo alle richieste di Nicole Murgia, la concorrente che aveva lasciato la Casa. In molti avevano ipotizzato che Donnamaria avesse assecondato le richieste della sua ex fidanzata, ma Antonella ha smentito queste voci: “Non gliel’ho detto io, lui ha deciso di non avere a che fare con queste persone“.

Parlando della sua preferenza per la vincitrice del reality, Antonella ha dichiarato di tifare per Nikita, ma ha temuto che alla fine vinca Edoardo Tavassi. Ha spiegato che Nikita è umana rispetto agli altri concorrenti e che quasi tutti i Donnalisi voteranno per lei. Inoltre, ha detto di essere stata sorpresa dall’amore che le sue fan le stanno dimostrando.

Riguardo alla sua relazione con Edoardo Donnamaria, Antonella ha confessato di stare bene fuori dalla Casa e di aver pensato di diventare madre con lui: “La nostra storia è importante e abbiamo pensato di andare oltre in futuro. Lui ha voglia di diventare padre“. La coppia è stata vista insieme a Roma e Milano e sembra che la loro relazione sia sempre più forte.

In conclusione, Antonella Fiordelisi ha fatto delle dichiarazioni interessanti riguardo alla sua esperienza al Grande Fratello Vip, ha chiarito la questione riguardo alle richieste di Nicole Murgia, ha espresso le sue preferenze per la vincitrice del reality e ha parlato della sua relazione con Edoardo Donnamaria. La sua sincerità ha fornito una prospettiva trasparente sulla realtà dietro le quinte dei reality show.