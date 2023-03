Antonella Fiordelisi, il guadagno record nella casa del Grande Fratello Vip

Antonella Fiordelisi ha fatto parlare di sé durante la settima edizione del Grande Fratello Vip, per la sua personalità forte e controversa. Dopo l’eliminazione inaspettata con un ultimo posto al televoto, è emerso il guadagno record che ha accumulato durante le ventisei settimane nella casa più guardata d’Italia.

Antonella Fiordelisi non è solo una influencer molto seguita, ma anche una sportiva affermata, schermitrice nella squadra nazionale italiana e parte della serie A2 di scherma. Nel 2019, ha conseguito la laurea in Scienze Politiche all’Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli. Nel 2017, ha preso parte come tentatrice al reality televisivo Temptation Island.

Secondo le indiscrezioni, Antonella Fiordelisi avrebbe guadagnato cifre settimanali da record nella casa del Grande Fratello Vip, tra i 5.000 e i 15.000 euro a settimana. La concorrente è stata eliminata dopo 26 settimane nella casa, dunque la cifra accumulata è davvero notevole. Se consideriamo solo un guadagno di 5.000 euro a settimana, si parla di un totale di circa 130.000 euro alla fine dell’esperienza nel reality. Invece, se il guadagno settimanale fosse stato di 10.000 euro, la cifra salirebbe a 260.000 euro, e con 15.000 euro di guadagno ogni settimana si arriverebbe a 390.000 euro. Una somma davvero considerevole fruttata dall’esperienza nella casa del Grande Fratello.

Il successo di Antonella Fiordelisi come influencer

A questi guadagni, inoltre, si aggiungono quelli legati all’attività di influencer. Su Instagram, la Fiordelisi ha oltre 1,4 milioni di follower, un bacino che le permette di avere richieste da brand per creare contenuti in collaborazione. Con questi numeri, Antonella Fiordelisi rientra probabilmente nella categoria dei “mega influencer“.

Nonostante i guadagni notevoli, gli ultimi giorni nella casa del Grande Fratello Vip sono stati molto difficili per Antonella Fiordelisi, che ha mostrato la sua fragilità nel confessionale. I suoi familiari hanno lanciato diversi appelli sui social, chiedendo al pubblico di non votarla più, a causa della sofferenza che la ragazza stava vivendo. Tuttavia, la sua esperienza nella casa del Grande Fratello Vip le ha fruttato una cifra record, che la consacra tra i personaggi più noti della televisione italiana.