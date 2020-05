Antonella Elia contesa tra Rai e Mediaset

Molto probabilmente è stata una delle protagoniste indiscusse dell’ultima edizione del “Grande Fratello Vip“; si parla di Antonella Elia, che durante la sua permanenza nella casa ha saputo dare molta notizia di sè. Pur non essendo la vincitrice di fatto, la Elia può essere dichiarata a mani basse una vincitrice ufficiosa della tracorsa edizione, ed i fatti parlano da soli.

Infatti alla base del gioco del Grande Fratello c’è la capacità di creare anche una finestra di opportunità una volta usciti dalla casa, e così è stato per la Elia. Sembra che infatti, secondo il settimanale “Oggi“, la donna sia molto contesa per la partecipazione a diversi programmi televisivi, per la nuova stagione, tra le due principali aziende, Rai e Mediaset.

Una seconda gioventù dal punto di vista professionale dunque per la Elia, che si ritrova ora, dopo un lungo periodo di stasi lavorativa, a dover scegliere presso quale rete televisiva lavorare. Il suo carattere esuberante, sotto certi aspetti anche spigoloso, le ha consentito di essere messa in mostra, e creare di conseguenza una finestra lavorativa.

Ecco quanto affermato dal settimanale succitato: “Dopo la sua esperienza al Grande Fratello Vip 4, Antonella Elia, 56 anni, sta vivendo una seconda giovinezza professionale. Rai e Mediaset infatti se la contendono per la prossima stagione televisiva. Cosa sceglierà e dove vedremo la irrequieta Antonellina?“.

E pensare che durante la sua permanenza all’interno della casa, la Elia aveva a più riprese rimarcato il suo pensiero di aver annientato completamente le sue aspettative lavorative una volta uscita dalla casa, in quanto ha svelato ogni lato del suo carattere e della sua privacy.

Infatti la donna ha più volte affermato: “Mi vergogno alla sola idea che la gente mi abbia vista dormire o mangiare […] Penso che questa sia la fine della mia carriera perché mi sono esposta con le mie miserie e le mie bassezze“, ma a quanto pare Antonella si è sbagliato di grosso questa volta.