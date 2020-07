Antonella Clerici svela il nuovo programma "E’ sempre mezzogiorno"

Nei giorni scorsi la Rai ha trasmesso una conferenza in cui ha ufficializzato il palinsesto Rai per l’autunno 2020 da questa conferenza sono arrivate le informazioni sul nuovo programma condotto da Antonella Clerici che andrà in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì all’ora di pranzo il programma si chiama “E’ sempre mezzogiorno” e inizia il 7 settembre 2020, al timone del programma troveremo Antonella Clerici che attraverso questo programma vuole dare il buon appetito agli italiani con un sapore che sa di famiglia.

In questo programma quotidiano la conduttrice utilizzerà la cucina come contesto attraverso la quale parlare di attualità con gli ospiti fissi del programma, giocare con il pubblico a casa ed intervistare i vip. Con questo nuovo Format televisivo ideato da Antonella Clerici l’intento è portare all’interno dello studio la natura in modo contemporaneo.

La natura entra in studio attraverso un muro led a forma di emiciclo che permetterà alla conduttrice di entrare in contatto col pubblico e con i suoi ospiti ma anche con il suo amato bosco. La donna ama tanto il bosco che circonda la sua tenuta ad Arquata Scrivia dove la donna vive insieme al suo compagno Vittorio Garrone. Il momento del bosco sarà facilmente intuibile da tutti quelli che seguono il programma, perchè ci sarà una frase che lo precede.

Durante la trasmissione, quando verrà detta la frase rituale “Vediamo cosa succede nel bosco” attraverso il muro a led verranno mostrate delle immagini suggestive, curiose e poetiche della vita nel bosco che circonda la sua tenuta, tutte le immagini saranno rigorosamente live. L’intento di Antonella Clerici è quello entrare nelle case degli italiani portando un pezzetto di quel luogo che lei porta tanto caro del suo cuore e le ha fatto sentire di essere amata.

Antonella Clerici cercherà di infondere nei suoi spettatori l’amore per la campagna, per il territorio e per i prodotti italiani. Durante la trasmissione la donna racconterà quello che accade a mezzogiorno nella casa degli italiani e lo farà facendo sentire le storie di provincia, quelle chiacchiere di paese che fanno le persone quando si incontrano per fare la spesa fino a quando si mettono a tavola. La cucina sarà proprio l‘ambientazione della trasmissione poiché, riproduce una cucina di campagna con una tavola, simbolo di aggregazione, un grande spazio di cucina con fornelli frigo e orto. La conduttrice in questa trasmissione vuole interagire in prima persona con i suoi telespettatori e per questo ha creato uno spazio riservato ai giochi al telefono.