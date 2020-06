Antonella Clerici sponsorizza le vacanze in Italia. Ma i fan protestano: "Ce li dai tu i soldi?"

La crisi causata dal coronavirus ha colpito duramente l’economia italiana e, di conseguenza, ha alleggerito anche il portafoglio dei cittadini, molti dei quali avranno difficoltà ad andare in vacanza. Antonella Clerici, però, sembra non essersi accorta di questo particolare “insignificante” e sui suoi profili social invita gli italiani a passare le vacanze nel Belpaese, così da risollevare le sorti del nostro turismo.

Per sponsorizzare le meraviglie Made in Italy, visto che restiamo pur sempre la seconda nazione al mondo per numero di turisti internazionali, dopo la Spagna, la celebre e amatissima conduttrice Rai ha voluto lasciare la sua impronta: ha pubblicato le foto delle più belle coste italiane, cercando in questo modo di stuzzicare l’interesse degli utenti. Uno scatto che però ha sollevato una lunga serie di commenti aspri e pungenti.

Nel mirino è finita una foto di Portofino, la nota località balneare della Liguria, tra le più costose del pianeta, meta di ricconi che approcciano nel porticciolo con i loro panfili e dove ha sede anche il Millionaire, il famoso locale notturno di Flavio Briatore, in cui una bottiglia di champagne può costare anche centinaia di euro.

Lo scatto mette in mostra il porto e una parte della collina, un’inquadratura semplice ma al tempo stesso molto particolare. “Portofino, Liguria, Italia: il nostro bel Paese”, scrive la Clerici accompagnando il post con l’hashtag #VacanzeItaliane, mettendo in mostra anche il suo sorriso. Un sorriso tipico di chi però non guadagna certamente quanto un operaio.

E infatti le foto hanno ricevuto parecchi commenti pungenti: “La foto è bellissima, peccato che quest’anno non mi potrò permettere nessuna vacanza”, scrive un utente. Un altro risponde: “Antonella, ma dove sono i soldi? Io non li ho. Me li dai tu, per caso?”. Ma forse il commento più significativo è stato quello di chi ha fatto notare che fino a ieri quando un italiano passare le vacanze nel proprio Paese era uno straccione, mentre adesso diventa improvvisamente il salvatore della patria. Come dargli torto?