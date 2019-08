Antonella Clerici: “Non lascio la Rai!”. I programmi che condurrà nella prossima stagione

Antonella Clerici non ha mai avuto problemi a dire quello che pensa, ne è un esempio ciò che ha fatto dopo la presentazione dei palinsesti della Rai. In tale occasione non aveva avuto remore nel far presente lo sconforto per essere stata assegnata alla guida di un solo programma per tutta la prossima stagione televisiva, ossia allo Zecchino d’Oro.

La Clerici, durante un’intervista al “corriere” aveva dichiarato ”Ho capito che vengo vista come una che deve essere messa da qualche parte, non come un cavallo su cui puntare”. La conduttrice aveva messo in dubbio il sodalizio che ha con la Rai, alla quale è legata da un contratto che scadrà nel 2020. Dopo tale intervista si erano susseguiti una serie di ipotesi e di rumors, a fare chiarezza ci ha pensato direttamente Antonella attraverso il suo profilo Instagram. In un lungo post, la conduttrice, fa sapere di voler puntare ancora una volta sull’azienda in cui si è fatta le ossa per più di 30 anni.

Il post Instagram

Nel lungo post, la conduttrice dichiara di aver pensato molto sul da farsi e di aver decido di credere ancora nella lunga storia che dura da 33 anni. Dichiara apertamente di aver rifiutato Miss Italia poiché non riteneva vi possono le condizioni per preparare l’evento in modo adeguato, a causa del poco preavviso ricevuto.

La Clerici conferma: “Farò lo Zecchino d’Oro per amore dei bambini, dei Frati dell’Antoniano, delle Tagliatelle di nonna Pina e del mio caro amico Carlo Conti”, inoltre la conduttrice presenterà Telethon. Il suo lungo post si conclude con la dichiarazione in cui afferma di essere cosciente che il pubblico le è vicino, conta sull’affetto, il sostegno la fiducia e sulla lealtà maturata in tanti anni insieme e conclude dicendo “A presto, Aspettatemi!”

Da quanto emerge dal post della nota conduttrice Rai sembra, che almeno per il momento, abbiamo deciso di rispettare gli impegni presi con la Rai, in attesa di capire come e in che direzione si muoverà il suo impegno RAI per il prossimo anno. La stessa conduttrice ha specificato, “le offerte non mancano”, una professionista del suo calibro è un cavallo di razza che tutti i network vorrebbero nella loro scuderia.