Antonella Clerici, la Rai decide di non affidarle nessun programma: la reazione stizzita della conduttrice

I giochi sono fatti e la Rai ha deciso quali programmi mandare in onda nella prossima stagione televisiva e chi dovrà capitanarli. Con grande sorpresa di tutti, Antonella Clerici non condurrà nessun programma, a parte lo speciale natalizio di Telethon.

La bionda conduttrice che per molti anni è stata il volto de “La Prova del Cuoco”, nella stagione 2019/2020 non prenderà il comando di nessuna trasmissione, a differenza della passata stagione durante la quale ha condotto diversi programmi come “Portobello“, “Sanremo Young” ed anche “Senza Parole“, quest’ultimo titolo sembra essere stato profetico e potrebbe esprimere perfettamente l’attuale stato d’animo della conduttrice.

Palinsesti Rai, Antonella Clerici manifesta la sua delusione

Sicuramente presentare la trasmissione “Festa di Natale Telethon“, dove compariranno moltissime star della televisione e della musica, è senz’altro un posto d’onore anche se per molti è sembrato “troppo poco” relegare ad un solo programma una conduttrice esperta con una carriera importante alle spalle.

La Clerici sulle pagine di “Oggi” ha risposto all’eventualità di un’offerta da parte di Mediaset: “A me piacciono i progetti. E se penso ad Amici o a C’è posta per Te, non posso che fare i complimenti alla tv commerciale. E poi adorerei il bancone di Striscia la Notizia perché io non lavoro in tv: mi diverto in tv!“, continua poi rivelando che il suo limite è quello di doversi sentire amata, in qualunque ambito sia professionale che privato: “Se non mi sento amata, vado altrove, ricomincio da capo, non mi accontento“.

Inoltre, sui social, la Clerici non è riuscita a trattenersi nel commentare un tweet di un suo fan. I suoi molti followers si sono riversati per inviare molti messaggi di sostegno e Antonella ha deciso di rispondere ad uno di questi: “Come vorrei essere nella mente di Antonella Clerici in questo momento“, ha cinguettato un utente su Twitter. Ecco la risposta serafica della conduttrice: “Meglio di no“.

Le precisazioni del direttore Rai sulla questione di Antonella Cleri

Con queste poche ed incisive parole, che la dicono lunga sul suo stato d’animo, la Clerici ha voluto far sapere che non è stata molto gradita questa decisione, tenendo comunque sempre un contegno. Non tardano ad arrivare nemmeno le dichiarazioni di Teresa De Santis, direttore di Rai 1 che vuole precisare come questa decisione non rappresenti un voler mettere in panchina la Clerici, una figura storica della Rai, come lei stessa la definisce.

Le riconosce, poi, il fatto si aver sempre accettato di mettersi in gioco con sperimentazioni che a volte non hanno portato i risultati sperati: “n questo lavoro di ricostruzione e ricerca con le teche si innesta anche Antonella con un nuovo programma da collocare in primavera“.