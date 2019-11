Antonella Clerici, il ritorno in Rai nel 2020 con un nuovo programma

Antonella Clerici è uno dei volti storici della televisione, per più di venti anni ha condotto varie trasmissioni sulla rete ammiraglia della Rai. Il suo La Prova del Cuoco è andato in onda per tante edizioni seguito da milioni di telespettatori e dopo il suo addio Elisa Isoardi non è riuscita ha raggiungere i suoi ascolti.

La Clerici tuttavia aveva lasciato il suo storico programma per presentare un altro programma in prima serata Portobello, che però non è riuscito a decollare negli ascolti. Anche per questo motivo Antonella Clerici era stata esclusa dai palinsesti autunnali e ciò aveva creato malumori nella conduttrice che non aveva noscosto la sua amarezza e tristezza, anzi a tal proposito aveva dichiarato: “Mi manca un po’ la tv perché mi è stata tolta in maniera ingiusta, brusca e senza motivazione. Mi manca di non poter avere della progettualità, se non per cose piccole, quando ero abituata a cose più importanti”.

Adesso però le cose potrebbero cambiare, Antonella Clerici infatti nel 2020 sarà nuovamente alla guida di un nuovo programma, secondo Tv Blog infatti la Rai e la bionda conduttrice sarebbero in trattative per la definizione di un nuovo contratto. Non è chiaro di che programma si tratti e non ci sono maggiori informazioni al riguardo.

La Clerici quindi condurrà un programma in prima serata, secondo alcune indiscrezioni si tratta di una nuova edizione rivisitata di Sanremo Young, secondo altre invece potrebbe ritornare con Ti Lascio un Canzone, format musicale che contribuì a lanciare la carriera dei tre tenori del Volo, anche in questo caso però la nuova edizione sarà rivisitata e più moderna.

Più certezze sembra avere l’ipotesi che ad Antonella venga affidato un format completamente nuovo ma sempre in ambito musicale del quale ovviamente non sono noti ulteriori dettagli se non che dovrebbe anche avere elementi tipici del varietà. Antonella Clerici quindi ritorna in Rai con un programma in prima serata che dovrebbe essere trasmesso di venerdì sera dopo la fine della nuova edizione de La Corrida di Carlo Conti.