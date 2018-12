Antonella Clerici e la sua felicità: si gode la vacanza in Birmania con il compagno

Sulla sua pagina di Instagram, la presentatrice ha annunciato di fare un viaggio con l’amore della sua vita attraverso questo post: “Si parte! Adoro viaggiare, conoscere nuove culture, sapori e mentalità“. Antonella Clerici ha mostrato la parte del suo bagaglio con un ciondolo caratterizzato dall’iniziale della figlia Maelle: quest’ultima sarà ospitata a casa del padre Eddy Martens in Belgio.

Si tratta della prima volta in cui l’ex conduttrice de La prova del cuoco viaggia con un grande entusiasmo. Sui social ha postato una foto in Birmania con Vittorio, informando i suoi numerosi fan curiosi di conoscere lameta verso cui era diretta la presentatrice.

Un viaggio speciale per la conduttrice insieme al compagno Vittorio

Questo stato d’animo è sintomatico di quanto la conduttrice sia legata alla tradizione natalizia: dunque ha potuto realizzare il sogno di un Natale perfetto in compagnia delle persone che le hanno sempre mostrato il proprio affetto. Inoltre proseguono gli impegni in televisione per la Clerici che, dopo essere stata al timone di Telethon e della trasmissione Portobello, sarà impegnata con la seconda edizione del talent show Sanremo young. La conduttrice, dopo il cenone e il pranzo di Natale grazie ai quali ha vissuto momenti di felicità, è partita con il compagno Vittorio Garrone.

Da alcuni mesi la presentatrice Antonella Clerici si è trasferita in Piemonte dove ha rivelato di aver trovato la serenità con Vittorio e la figlia Maelle. La conduttrice in recenti interviste ha sottolineato di aver mitizzato alla figlia la provincia; inoltre ha festeggiato il primo Natale in Piemonte in compagnia dei suoi affetti più cari. Sul suo profilo di Instagram, la Clerici ha postato alcune foto insieme alla figlia e al compagno con la presenza di altre persone dimostrando la propria felicità. Recentemente la Clerici ha pubblicato un selfie in compagnia delle amiche, tra le quali c’è anche Evelina Flachi fino ad arrivare allo scatto con la persona più importante della sua vita, la piccola Maelle.