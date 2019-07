Antonella Clerici commenta la puntata di Temptation Island e dà la sua opinione

L’ultima puntata di Temptation Island 2019, andata in onda ieri sera 15 luglio alle ore 21:30, può essere definito l’episodio dei cuori spezzati. I predominanti protagonisti di quest’anno, ossia Jessica, Andrea, Massimo, Ilaria, Katia e Vittorio, hanno rischiato di perdere il proprio partner: chi per sempre, chi forse solo per un po’.

L’intrigante love game targato Canale 5 è giunto al quarto episodio dell’avvincente settima stagione. La quarta puntata di Temptation Island è andata in onda lunedì 15 luglio e molti appassionati telespettatori, pur di non perdersi neanche un minuto di trasmissione, hanno sfidato il sonno e sono rimasti a vederla sino a notte inoltrata. Tra questi, anche la memorabile presentatrice di Rai Uno Antonella Clerici.

In 4 ore di trasmissione i risvolti delle relazioni sentimentali, relativi alle 5 coppie rimaste in gioco, sono stati decisivi. Ma come avranno reagito gli spettatori agli avvenimenti dell’ultima rocambolesca puntata? La storica conduttrice de “La Prova del cuoco” ha pensato bene di entrare nel vivo della questione e snocciolare i momenti clou alla quarta puntata di Temptation Island, che ieri sera ha regalato dei cosiddetti coup de théâtre ai propri telespettatori.

La gioviale 56enne lombarda, dall’alto del suo profilo ufficiale di Twitter, ha chiosato in tempo reale l’ultima puntata del love game Mediaset: “Comunque Temptation Island è ipnotica”. Appare del tutto evidente, semplicemente leggendo la sua sincera annotazione, che Antonella Clerici sia una fedele spettatrice del fortunato tv show estivo condotto dall’intraprendente Filippo Bisciglia.

L’ex conduttrice Rai, attualmente orfana di programmi televisivi da condurre, ha manifestato un palese apprezzamento sul tv show targato Canale 5. Tuttavia questa non sarebbe la prima volta che Antonella Clerici tesse le lodi delle trasmissioni tv coordinate e gestite da Maria De Filippi. In occasioni pregresse, Antonellina ha apostrofato “C’è Posta per Te” e “Amici” come progetti televisivi fatti bene ed obiettivamente coinvolgenti.