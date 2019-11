Anticipazioni "Verissimo", Francesco Monte parla della rottura con Giulia Salemi e dei progetti futuri

Francesco Monte, ex tronista di “Uomini e Donne” nonché ex partecipante del “Grande Fratello Vip”, è stato ospite dell’ultimo appuntamento di “Verissimo”, che andrà in onda sabato 16 novembre alle 16,30 su Canale 5. Grazie alle anticipazioni delle registrazioni di puntata si è appreso che Monte è tornato a parlare della sua ex Giulia Salemi.

Sono molto lontani i tempi dello scandalo del cannagate che travolse Francesco Monte a “L’Isola dei Famosi“, infatti l’ex tronista è reduce della bella esperienza vissuta a “Tale e Quale Show“, il talent di Rai 1 condotto da Carlo Conti, dove ha potuto dimostrare le sue abilità vocali e non solo.

Francesco Monte torna a parlare di Giulia Salemi

Dagli spoiler trapelati riguardanti l’intervista di Monte a Verissimo, sappiamo che Francesco è tornato a parlare dei motivi che hanno portato alla rottura con Giulia Salemi – conosciuta all’interno della Casa del Grande Fratello Vip -; nonostante i rumors che circolavano mesi fa riguardanti un presunto tradimento del gieffino nei confronti dell’influencer, Francesco continua a rigettare ogni addebito, quindi a proclamare la sua innocenza.

Nessun tradimento, quindi, alla base della rottura tra Giulia e l’ex di Cecilia Rodriguez. Stando alle parole dell’ex tronista tra i due sarebbe venuta meno la passione. Chiusa la parentesi Giulia Salemi, Francesco ha poi raccontato della sua nuova compagna Isabella De Candia, in tal senso le sue parole: “In amore va tutto bene, sono felicissimo“.

La normalità sembra la caratteristica principale della nuova fiamma di Francesco. Monte sta vivendo un momento d’oro, tra il successo ottenuto con il talent di Carlo Conti, ma anche con le maison di moda che fanno a gara per averlo come testimonial. Anche Loretta Goggi ha voluto fare gli elogi all’attore.

Progetti per il futuro? Francesco ammette: “Da grande voglio fare l’attore, anche se non vorrei vivere per lavorare. Tra dieci anni mi vedo in Puglia, in un bel trullo con un paio di ettari di ulivo e sicuramente dei bambini“.