Anticipazioni Verissimo, Emma Marrone si racconta: l’amore, la paura della malattia, il desiderio nascosto

Le anticipazioni della registrazione della nuova puntata di “Verissimo” – che andrà in onda sabato 16 novembre subito dopo “Amici” – svelano che tra gli ospiti del salotto di Silvia Toffanin c’è stata anche la nota cantante salentina Emma Marrone, che è tornata a parlare della sua vita, ma anche della sua carriera, che ha visto un recente stop a causa di un problema di salute dell’artista.

Sono stati mesi difficili quelli vissuti da Emma a causa della malattia, che si è prepotentemente ripresentata, stravolgendo così nuovamente la sua vita. La Brown ha coraggiosamente affrontato la situazione, quindi, dopo aver superato il peggio, ora si gode il successo del suo nuovo albun “Fortuna”.

La paura per la malattia

Nel salotto di Silvia Toffanin, Emma racconta anche un lato più intimo e privato, cioè quello relativo all’amore, che sembra non andare per il meglio, in tal senso le sue parole: “Credo e penso che la persona destinata a me esista, ma oggi non vedo l’amore, il mio principe azzurro ha perso la strada“.

Emma si è lasciata andare a delle rivelazioni a Verissimo, dicendo che avere avuto paura quando si è ripresentato il tumore: “Credo sia stata la cosa che ho detto subito a mia mamma quando mi ha raggiunta prima dell’intervento“. Aver condiviso con la mamma il peso dei suoi sentimenti in quel momento le ha dato la possibilità di alleggerirsi un po’, anche se rimaneva tanta paura.

Quest’anno la cantante salentina – che è stata lanciata dal talent “Amici” e che vanta anche la vittoria di una passata edizione del Festival di Sanremo – festeggerà i 10 anni di attività. Un traguardo importante che sarà celebrato con un concerto all’Arena di Verona, dove sembra si sia registrato già il sold out.

Nonostante la vita l’abbia messa davanti a tanti ostacoli, Emma è riuscita sempre a superarli ed andare avanti, in tal senso le sue parole a Verissimo: “La vita mi ha regalato dei sogni incredibili. Nonostante la vita mi abbia dato degli scossoni li ho sempre superati“. E’ questo, infatti, il modo di affrontare la vita per Emma, reagire e stare sempre attiva.

Il potere della mente – dice la cantante – ti aiuta a recuperare con velocità; il suo desiderio di tornare dal suo pubblico e di tornare a far musica è stato più forte di tutto. Emma poi svela un suo desiderio, cioè quello di non essere mai dimenticata e di essere ricordata anche per le sue canzoni, un motivo in più per fare sempre di più e sempre meglio.