Anticipazioni "Verissimo": ecco i primi ospiti del famoso programma Mediaset

Cosa ne pensa l’autore

Carmine Solmonese - La presenza di Silvia Toffanin nelle vesti di padrona di casa del programma Mediaset, di certo è sinonimo di garanzia e professionalità; Silvia in più occasioni ha dimostrato grande bravura e grandi capacità nella gestione del programma, anche in situazioni che potevano prendere una brutta piega. Non resta che attendere il giorno della messa in onda e godersi la prima puntata di "Verissimo".