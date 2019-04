Anticipazioni "Uomini e Donne", un toy boy per Gemma Galgani. Riccardo e Roberta: "La stai illudendo ancora!"

Nella giornata di mercoledì 3 aprile, sono state registrate nuove puntate del trono over di “Uomini e Donne“. Il sito “Il Vicolo delle News” ha pubblicato alcune anticipazioni che rivelerebbero ciò che è accaduto negli studi di Canale 5 tra i cavalieri e le dame.

Come di consueto la trasmissione parte con Gemma Galgani e la sua inesauribile voglia di trovare l’amore. Dopo aver chiuso l’infelice conoscenza con Stefano, la dama sembra essere pronta per volare verso nuove storie e così per lei arriva un nuovo corteggiatore.

Per Gemma Galgani arriva un cavaliere molto giovane

Avevamo lasciato la dama in crisi proprio con Stefano che, in un primo momento le aveva fatto credere di essere interessata a lei e poi, dopo una cena organizzata dalla bionda torinese, si era tirato indietro e non aveva voluto continuare la conscenza, dichiarando che si era sentito quasi “obbligato” – per una questione di cortesia – a partecipare a quell’incontro.

Il suo ingresso in studio, però, ha sollevato un po’ di perplessità. L’uomo infatti sembra essere molto più giovane di Gemma – anche se non si sa esattamente di quanto – e per questo motivo sono stati sollevati mille dubbi sul reale interesse del nuovo pretendente. La stessa Gemma si è dimostrata perplessa da questo nuovo arrivo: lo terrà o no? Staremo a vedere quale sarà la sua decisione definitiva.

Riccardo sotto accusa e Michele inizia una nuova conoscenza

Arriva il momento di Riccardo Guarnieri, l’uomo si è dimostrato interessato alla conoscenza che la ragazza sta avendo con Armando Incarnato, tanto da far sembrare che ci sia ancora interesse verso Roberta. Prende la parola e torna sul discorso dello schiaffo che la Di Padua gli ha mollato al culmine di una loro discussione: Riccardo vuole che Roberta si faccia perdonare per quel gesto, pur sottolineando di non provare alcun interesse per lei. Un fiume di critiche lo ha investito, tutti contro lui con l’accusa di continuare ad illudere la ragazza che è ancora chiaramente innamorata di lui.

Si passa poi a Michele, il bel cavaliere ha conosciuto due signore: Susan e Simona. La prima non sembra di essere di suo gradimento, mentre con la seconda ha voluto intraprendere una conoscenza, vedremo come si svilupperà la cosa.